Land Rover旗艦越野車「全黑化特仕版」登場！成英知名樂團指定坐駕

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover 發表全新 Defender OCTA Black，為品牌旗下最強悍的越野旗艦注入更濃烈的個性與豪華感。此車型採用全車黑化處理，外觀細節高達 30 處改以亮黑或消光黑處理，搭配 Narvik Black 車色與多項專屬設計，展現「Tough Luxury」的極致演繹。Defender OCTA Black 同時也是官方指定載具，負責支援英國知名樂團 Oasis 在全球巡演中的行程接送，強調其搖滾魅力與品牌精神。

在外觀部分，Defender OCTA Black 搭配亮黑色 22 吋鋁圈與同色卡鉗，配上黑色車標、黑化拖車鉤蓋與四出排氣尾管，從車頭到底盤皆注入暗黑元素。前下護板與後保險桿護板則採用消光黑粉體塗裝，並保留外露式拖吊鉤設計，突顯其越野本色。消費者也可選配消光保護膜，進一步強化質感與個性。

內裝方面，Defender 首度導入 Ebony 色半苯胺皮革與 Kvadrat™ 織材混搭組合，提供細膩觸感與高度舒適性。Performance 運動座椅具備專屬打孔圖樣與全新縫線設計，細節處如座椅背部與中央扶手鉸鏈則採用 Carpathian Grey 灰色塗裝，儀錶台則標配消光黑處理，另可選配切割碳纖維飾板，全面呼應車系風格定位。

性能層面上，Defender OCTA Black 沿用 OCTA 車型的核心動力，搭載 4.4 升雙渦輪增壓 V8 引擎與輕油電系統，最大馬力達 635PS，結合 6D Dynamics 主動式懸吊與專屬 OCTA 模式，應對各種惡劣地形皆游刃有餘。更特別的是，前排座椅整合「Body and Soul Seats」音樂共振系統，透過 Meridian 15 支揚聲器環繞音響與 SUBPAC 技術，讓乘客以身體「感受」音樂節奏。

Defender OCTA Black 也承襲 2025 年式 Defender 車系更新，包括新式頭燈設計、13.1 吋中控螢幕與煙燻尾燈組，並與標準 OCTA 車型一同提供多款全新車色選擇，如 Sargasso Blue、Borasco Grey 等。Defender 品牌持續深化其豪華越野定位，在極限性能與個性風格之間取得巧妙平衡。