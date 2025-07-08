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BMW「超前衛電動機車」迎改款！3版本、42匹馬力續航130公里

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車迎來改款，此次僅針對塗裝、選配項目更新，電動動力系統維持不變。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW Motorrad二輪部門針對CE 04電動速克達進行改款，這款充滿未來感的BMW電動機車最早於2021年上市，此次帶來全新車色、並增添更多選配項目，共有Basic、Avantgarde、Exclusive三種車型。

新CE 04 Basic採白色車身、黑灰色座椅與透明風鏡，營造簡約風格；而Avantgarde車型則是以霧面金屬藍、搭配Sao Paulo yellow黃色塗裝，結合黑灰色座墊、黃色風鏡與雷射雕刻的後輪轂，展現CE 04的運動氛圍與大膽設計。

Exclusive版則採太空金屬銀塗裝、搭配專屬飾條，另外也具備整合式護弓、大型風鏡，並標配加熱座椅、加熱手把功能，內裝面料也換新、具有CE 04字樣圖案。

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲CE 04共有Basic、Avantgarde、Exclusive三種車型，皆有專屬塗裝、配備。

CE 04配有三段騎乘模式、ABS防煞車鎖死系統、10.25吋TFT全彩儀表、LED頭燈，並在車側、前方設有置物箱、具有USB-C插孔。原廠也提供更多選配項目，包括動態套件（包括Headlight Pro、日行燈、光感應頭燈、ABS Pro防煞車鎖死系統、DTC循跡控制）、舒適型座椅、防盜系統、胎壓偵測等。

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲CE 04具有10.25吋全彩數位儀表，標配ABS防煞車鎖死系統、3段騎乘模式，另外還可選配光感應頭燈、動態照明系統等。

動力上，新CE 04維持不變，同樣採42匹永磁電動馬達、8.9kWh電池，最大續航力達130公里。CE 04還提供低功率版本，具有31匹最大馬力、100公里續航，0-50km／h加速僅需2.6秒，極速皆可達120km／h。

BMW CE 04的永磁電動馬達位於電池與後輪間，設計上與BMW 225xe Active Tourer相似，在使用家用充電座下需4小時20分鐘才能充滿電，若採6.9kW快充則僅需1小時40分鐘，充電45分鐘即可完成20-80%充電。

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW CE 04電動機車改款。（圖／翻攝自BMW）

▲CE 04在前方、車側設有置物空間，採用42匹永磁電動馬達、8.9kWh電池，最大續航力達130公里。

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