KIA小改款Sportage PHEV美規亮相！4驅雙車型、綜效馬力達268匹

▲KIA美規Sportage PHEV小改款公布售價，共有X-Line、X-Line Prestige兩車型，皆採4輪驅動，售價自40,490美元起，折合新台幣約117.6萬起。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美KIA發表小改款Sportage PHEV插電式油電車型，共有X-Line、X-Line Prestige兩車型，皆採4輪驅動，售價自40,490美元起，折合新台幣約117.6萬起。

小改款Sportage PHEV維持Opposites United設計語彙，車頭同樣具有Star Maps樣式及銳利的日行燈造型，同時在X-Line套件下，具有車頂行李架、側裙、防刮輪拱等，讓視覺更粗獷有型。

▲Sportage PHEV維持Opposites United設計語彙，並在X-Line套件更增戶外越野氣息。



座艙部分，X-Line Prestige車型採雙12.3吋數位儀表、12.3吋ccNC中控螢幕，具有無線Apple CarPlay／Android Auto、Type C插孔、氛圍燈、手機數位鑰匙等功能，另外還可選配10吋抬頭顯示器，全車系也標配Level 2駕駛輔助系統，包括前方預警碰撞（含行人、自行車偵測）、高速公路自動駕駛輔助功能。

動力部分，Sportage PHEV皆採1.6升4缸汽油渦輪、72kW電動馬達（改款前為66.9kW），搭配6速自排變速箱，具有綜效馬力268匹、純電續航55公里表現，較改款前增加7匹馬力，同時還具有907公斤最大拖曳力。

▲在1.6升渦輪與PHEV插電式油電動力下，Sportage PHEV具有綜效馬力268匹、純電續航55公里表現，較改款前增加7匹馬力。