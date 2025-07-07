「SkyDrive飛天車」完成D輪融資！3人座機型拼認證、已獲50張訂單

▲日本SkyDrive飛天車近日完成D輪融資，其中汽車品牌Suzuki再度追加投資金額、其他還包括不少日本知名企業。（圖／翻攝自SkyDrive，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本SkyDrive「飛天車」（eVTOL，電動垂直起降飛行器）公司近日透過第3方配售方式，完成D輪（Pre-Series D）融資，總金額達83億日圓（折新台幣約16.6億）。其中Suzuki（鈴木）也再度追加投資金額，其他還包括三菱日聯銀行、JR九州、JR東日本等公司，使SkyDrive累積融資金額已超過430億日圓（折新台幣約86億）。

此次D輪融資也意味著SkyDrive飛天車距離IPO上市又更進了一步，其中有不少投資方是再度追加，像是Suzuki、TOYOTA IRON豐田鐵工株式會社、三菱日聯銀行、關西電力公司等，新投資者則有JR九州、JR東日本、UNIVANCE CORPORATION等企業。

▲Suzuki與SkyDrive最早於2022年3月針對飛天車簽署了業務及技術合作協議，此次再度追加投資金額。



值得一提的是，Suzuki與SkyDrive最早於2022年3月針對飛天車簽署了業務及技術合作協議，雙方初期以印度為中心，進一步推廣至海外市場。今年1月，SkyDrive也宣布收到印度最大私人飛機營運商JetSetGo Aviation Services的50輛SkyDrive飛天車訂單，並在4月9日於2025世博會媒體日上進行SkyDrive SD-05的公開展演。

▲SkyDrive輕型3人座飛天車「SkyDrive SD-05」也順利取得日本民航局（JCAB）的G-1認證基礎，並於4月9日於2025世博會媒體日上進行SkyDrive的公開展演。



目前SkyDrive正積極爭取機型認證，這也是飛天車能否商轉的關鍵，今年2月SkyDrive輕型3人座飛天車「SkyDrive SD-05」也順利取得日本民航局（JCAB）的G-1認證基礎，此次D輪融資則會用在強化開發團隊實力、改善測試基礎建設、營運準備計劃等項目。