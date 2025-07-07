Honda「超夯MPV」奪日本1-6月銷量王！親民大空間半年狂賣10.3萬輛

▲Honda N-BOX成為日本今年1-6月銷量冠軍，上半年共賣出103,435輛。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本今年1-6月新車銷售冠軍出爐！由Honda（本田）輕型車N-BOX拿下，在今年上半年共賣出103,435輛，成為當地掛牌新車第1名。

Honda N-BOX於今年4月也有小幅度更新，其中N-BOX Fashion Style新增雙色塗裝、N-BOX Custom Coordinated Style則標配深鍍鉻LED霧燈、霧燈飾條，營造更多質感，至於N-BOX Custom Turbo車型也可選配。

▲N-BOX主打「車室空間極大化、機械空間極小化」的M&M設計理念，今年4月也推出新年式更新。



Honda N-BOX自2011年12月推出、2012年7月上市，不僅在輕型車級距連續10年拿下銷量第1，在所有新車排名中也在2022-2024年連續3年奪冠，目前累計銷量已達到2,842,287台。

Honda N-BOX具有小巧車身、靈活空間及親民售價優勢，動力則有658c.c. 3缸自然進氣（58匹）、3缸渦輪（64匹）2種編成，皆採CVT變速箱，並提供前驅、4驅車型選擇，最便宜入手門檻自173.91萬日圓起，折合新台幣約34.8萬起。

▲N-BOX歷年銷量及歷史里程碑。