義大利商用車廠「推全新電動廂型車」！專攻城市配送充電15分跑100KM

圖文／7Car 小七車觀點

義大利商用車品牌 Iveco 日前發表兩款全新電動輕型商用車：eJolly 與 eSuperJolly，藉此完成從 2.8 噸到 7.2 噸的電動車產品布局。這兩款新車專為都會任務打造，兼具多功能性、強大載重能力與長續航表現，標榜可靈活應對城市配送與各類營運需求，是品牌邁向永續運輸目標的重要一步。

作為針對都會配送開發的 eJolly，擁有 2.8 至 3.2 噸總重（GVW），車高低於 1.9 公尺，可進入大多數限高停車場。其電動馬達輸出為 100kW／260Nm，搭配 49kWh 或 75kWh 電池組，最高續航可達 352 公里，且支援最高 100kW 快充，15 分鐘內可補充 100 公里里程。除適合物流配送外，亦可配備電動輸出裝置（ePTO）進行冷藏車或行動工作站等改裝。

總重（GVW）為 3.5 至 4.25 噸的 eSuperJolly，是針對高負載與長距離配送設計的全能車型。搭載 200kW 電動馬達與 110kWh 高密度電池，最長續航達 420 公里，並具備 1.4 噸的有效載重與 17m³ 的貨艙容積。前輪驅動平台與低地板設計大幅提升使用效率，車艙內部則結合可調式工作桌、多元充電介面與無線充電，提供司機如行動辦公室般的舒適空間。

Iveco 為 eJolly 與 eSuperJolly 提供完整的 Iveco Services 生態系，包括專屬的 Easy eJolly App，可即時掌握車輛狀態、規劃充電與路線，提升操作效率。另搭配 IVECO ON 車隊管理平台與 eCharge Pack 套件，支援 AC 慢充、DC 快充與公共充電網絡整合，為企業用戶提供全方位電動化轉型解決方案。

2025 年正值 Iveco 成立 50 週年之際，eJolly 與 eSuperJolly 的發表展現品牌持續創新的承諾。透過與 Stellantis Pro One 的合作，Iveco 強化在電動輕型商用車市場的競爭力，並以多能策略推動運輸業去碳化。未來，eSuperJolly 將於 2026 年第一季率先交車，eJolly 則緊接於第二季陸續交付，攜手全球 3,500 個銷售與服務據點，共同邁向零碳排運輸願景。