KIA宣布「2030年電動車陣容擴至14款」！合作波士頓動力生產機器人

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 近日於首爾舉辦的「2026 CEO 投資者日」中，正式發表其中長期事業戰略與財務目標。根據該公司規劃，至 2030 年將實現全球年銷量 413 萬輛、市場占有率 4.5% 的目標，較 2026 年的 335 萬輛、3.8% 市占率顯著提升。Kia 總裁表示，電動車、混合動力車、自動駕駛與機器人技術，將成為推動 Kia 加速成長的核心動能。

在電動車事業布局方面，Kia 計劃至 2030 年將 EV 車型陣容從現有的 11 款擴充至 14 款，涵蓋 2 款轎車、9 款 SUV 與 3 款 PBV 車型，年度銷量目標為 100 萬輛，全球電動車市占率達 3.8%。為強化產品競爭力，Kia 正開發次世代電動車平台，電池容量最高可提升 40%，第五代電池能量密度增加 15%，並計劃導入 Level 2++ 等級的自動駕駛技術與全新影音娛樂系統。

混合動力車方面，Kia 預計至 2030 年將 HEV 車型陣容擴大至 13 款，年度銷量目標為 110 萬輛。該公司已於今年導入次世代混合動力系統，燃油效率與輸出表現提升約 4%，並將 EV 等級的 Stay Mode 與車內 V2L 功能導入混合動力車型。此外，Kia 計劃於 2030 年前推出採用 Body-on Frame 底盤的 Pickup 車款，並提供 HEV 與 EREV 兩種動力選項，鎖定北美核心市場。

在區域市場策略上，Kia 針對美國、歐洲與新興市場設定差異化目標。美國市場 2030 年銷量目標為 102 萬輛，市占率 6.2%，將透過 HEV 陣容擴充（4 款增至 8 款）與完整 SUV 產品線推動成長。歐洲市場目標為 74.6 萬輛、市占率 4.8%，EV 銷售占比預計達 66%。新興市場則以 148 萬輛、市占率 6.6% 為目標，其中印度市場預計貢獻 41 萬輛，並將經銷網絡擴大至 800 個據點。

Kia 同時公布未來五年 (2026 至 2030 年) 投資計畫，總額達 49 兆韓元，其中 21 兆韓元將投入電動化、自動駕駛與機器人等未來事業。財務目標方面， 2030 年營收預計達 170 兆韓元，營業利潤 17 兆韓元，營業利益率 10%。自動駕駛領域，Kia 計劃於 2027 年底完成首款 SDV 車型開發，並於 2029 年初導入可於市區行駛的 Level 2++ 自動駕駛技術，同時與 Boston Dynamics 合作，2028 年起陸續於美國生產基地部署 Atlas 機器人。