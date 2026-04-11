「Nissan全新休旅開賣」新台幣66萬！空間超大、冰箱按摩座椅都上車

▲Nissan於大陸正式推出全新NX8休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan再推全新休旅重點車！大陸東風日產近日發表NX8，是繼N6、N7房車後，作為N系列第3款作品，主打擁有超大空間、配備舒適的新能源休旅，連冰箱、按摩座椅都直接搬上車，當地售價折合新台幣僅66萬！

▲NX8提供2種動力規格，尺碼空間優秀。

Nissan NX8車身尺碼達4870×1920×1680mm，軸距2917mm，尺碼比台灣熟悉的X-Trail更大，加上平整化平台優勢，以及近3米的軸距表現，車內空間可是不容小覷。

車型選擇提供純電、REEV增程兩種動力，配合當地補貼政策，最低下殺到人民幣14.99萬起，折合新台幣約66萬。

▲動力除了有純電，還有增程版本。

NX8純電版採用800V高壓平台搭配寧德時代磷酸鐵鋰電池，搭載73、81kWh電池容量，73kWh電池擁有565、580公里續航力，而81度則有630與650公里選項。

增程版採用後軸電動馬達驅動，擁有265匹最大馬力與31.6公斤米扭力，並搭配1.5升四缸渦輪引擎作為發電用途。電池則提供20.3kWh、21.1kWh與43.2kWh三種磷酸鐵鋰規格，高階車型在CLTC純電續航可達310km，在滿油滿電狀態下，綜合續航更一舉上看1450km，主打長途用車無里程焦慮。

▲車內不只有可躺平的按摩座椅，還有冰箱、大螢幕劇院。

車內配備空間也是亮點，導入10.25吋數位儀錶搭配「雙15.6吋」中控螢幕配置，並可選配63吋AR HUD抬頭顯示，內建AI語音助理與DeepSeek模型，能進行自然對話，強化人車互動體驗。

NX8最大賣點在於舒適與家庭機能，包含零重力雲毯座椅（支援按摩）、前座可完全放平與後座連通、後排133度大角度電動躺椅、雙開門冷暖冰箱（-6°C～55°C），直接把「冰箱＋沙發＋大螢幕」一次整合，打造行動客廳的用車體驗。