Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

▲影片來源：Suzuki



記者林鼎智／綜合報導

在先前流出車名後，Suzuki二輪部門也正式推出GSX-8T、GSX-8TT，這兩款新車是以GSX-8S／R為基礎，並採復古街車風格，將Suzuki經典車型魅力與現代技術融合，預計今年夏季就會在歐洲、美國上市，台灣市場也有望導入。

▲Suzuki推出GSX-8T、GSX-8TT復古重機，該車是以GSX-8S／R為基礎，將Suzuki經典車型魅力與現代技術融合。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



新GSX-8T、GSX-8TT採經典圓形頭燈設計，車身也融入現代科技感，加上復古的油箱造型、端子鏡等，讓整體視覺相當吸睛。其中GSX-8T是以1960年代的T500為設計參考，車尾採霧面黑，前側蓋還有8號撞球的立體標誌，象徵著勝利。

▲GSX-8T、GSX-8TT皆採經典圓形頭燈設計，車身也融入現代科技感，加上復古的油箱造型、端子鏡相當好看。



GSX-8TT則更多了頭燈罩，靈感源自20世紀70年代的公路賽車，車身也採低調配色，像是黑色前叉、前護罩、灰色車架塗裝與紅色輪圈等，而GSX-8TT車名中的TT則代表Timeless，旨在復興經典車型。

▲GSX-8TT則更多了頭燈罩，塗裝也以70年代的公路賽車為設計。



動力上GSX-8T、GSX-8TT皆採776c.c.水冷雙缸引擎，具有最大馬力81匹／8,500rpm、最大扭力7.95公斤米／6,800rpm，平均油耗為23.8km／L，另外也具有SDMS三段騎乘模式、牽引力控制、進退快排、低速輔助、ABS防煞車鎖死、一鍵啟動等電控系統。

懸吊部分則採Showa 41mm前倒叉、後中置多連桿單槍，制動則採前輻射對4卡鉗 x 雙碟，預計有望在今年EICMA米蘭車展亮相。

▲動力皆為776c.c.水冷雙缸引擎，具有最大馬力81匹／8,500rpm、最大扭力7.95公斤米／6,800rpm，平均油耗為23.8km／L。