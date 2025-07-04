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重機展／太古5品牌齊聚！哈雷新年式Softail升級、KTM 390售價曝

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield。（圖／翻攝自Vespa、哈雷）

▲太古集團於2025重機展帶來二輪生態系，旗下代理品牌包括哈雷、Vespa、KTM、Husqvarna、Royal Enfield。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Vespa、哈雷，以下同）

記者林鼎智／台北報導

哈雷（Harley-Davidson）總代理太古鼎翰於重機展發表全新2025年式車款，其中最吸睛的焦點為Softail車系，全面升級Milwaukee-Eight117引擎。另外此次也是太古旗下5品牌：哈雷、Vespa、KTM、Husqvarna、Royal Enfield匯聚，以「太古二輪生態系」登場，帶來經典美式重機、英倫復古、歐風冒險等多元騎乘文化。

哈雷
首先在哈雷展區，主打2025年式Softail車系，Softail升級Milwaukee-Eight117引擎，換上全新汽缸頭、進氣／冷卻系統，提供3種騎乘模式，並搭載RDRS騎士安全強化系統，具有循跡防滑、防鎖死煞車及起步輔助等功能，採用LCD混合式儀表、具有USB-C插孔及可調式前煞車拉桿。

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield。（圖／翻攝自Vespa、哈雷）

▲哈雷此次新25年式Softail家族全面升級Milwaukee-Eight117引擎。

Vespa
Vespa偉士牌展區方面，太古運通則展出4款人氣車型，包括新年式黃牌旗艦GTS 300 Super Sport（前蔚藍、雷霆消光黑車色）、GTV300（墨綠灰、雪地白），其他則是Sprint S 150（勁石灰）、Sprint Tech 150（雪地白）全新車色，結合Vespa DEC精品系列商品，展現Vespa獨特義式風格。

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield。（圖／翻攝自Vespa、哈雷）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield。（圖／翻攝自Vespa、哈雷）

▲偉士牌則展出4款人氣車型，包括黃牌旗艦GTS 300 Super Sport、GTV300、Sprint S 150與Sprint Tech 150。

KTM
KTM方面，則發表新款2025年式390車系，包括390 SMCR（34.8萬／車展優惠32.8萬）、390 Adventure R（35.8萬／車展優惠 33.8萬）、390 Adventure X（30.8萬／車展優惠 28.8萬）、390 Enduro R（33.8萬／車展優惠 31.8萬），而全新 390 Duke則是29.8萬／車展優惠 27.8萬元，預計第4季就會開始交車。

390車系皆搭載398.7c.c.水冷單缸引擎，具有最大馬力44.6匹／3.9公斤米扭力，均配備滑動式離合器、WP Apex倒叉、WP Apex中置單槍後避震、ABS防煞車鎖死系統等。

總代理太古也預告，KTM、Husqvarna將於10月舉行全台大會師活動，同時雙品牌車主也提供全省7間據點為車主提供服務。

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲太古在接手KTM、Husqvarna後，也公布390系列售價，並提供車展期間限定優惠。

Royal Enfield
太古也在重機展中宣布代理Royal Enfield，Royal Enfield為英倫品牌，也是全球250-750c.c.銷量最佳，累積已突破100萬輛，車款由英國設計、印度Oragadan／Vallam／Thiruvottiyur工廠負責生產，並具有豐富車型選擇，如Adventure、Cafe Racer、Roadster、Cruiser等，將為台灣復古車款愛好者帶來新選擇。

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／太古、哈雷、偉士牌、Royal Enfield 。（圖／記者林鼎智攝）

▲太古集團在重機展宣布代理Royal Enfield，後續有望帶來Cafe Racer、Cruiser等車型，為台灣喜愛復古車款的消費者帶來新選擇。

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