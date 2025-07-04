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重機展／BMW 5款新車連發！仿賽、跨界通通有　早鳥優惠最高5萬

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW Motorrad於重機展一口氣發表5款新車，即日起至9月底止，下訂新車還可享早鳥優惠價。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

BMW Motorrad總代理汎德今（4）日於2025國際重機展一口氣發表R 12 G/S、R 1300 RT、R 1300 R、S 1000 R以及S 1000 RR等5款新車，並依車型提供早鳥優惠價1-5萬元不等（至9月30日止），為台灣重機市場帶來豐富選擇。

BMW重機售價：
R 12 G/S：92.9萬（早鳥預購價87.9萬）
R 1300 RT :標準版140.9萬（早鳥價137.9萬）、旗艦版152.9萬（早鳥價147.9萬）
R 1300 R：104.9萬（早鳥價99.9萬）

S 1000 RR
標準版：121.9萬（早鳥價118.9萬）
豪華版：147.9萬（早鳥價144.9萬）
M版：174.9萬（早鳥價169.9萬）

S 1000 R
標準版：84.9萬（早鳥價83.9萬）
M版：102.9萬（早鳥價101.9萬）

R 12 G/S
R 12 G/S外型相當吸睛、並融合越野性能公路駕馭，具有經典的前土除、金屬油箱、風罩等，頭燈也採X型越野燈具，在前21吋、後17吋輪圈下具有240mm懸吊行程，並提供Rain、Road、Enduro三種騎乘模式、ABS Pro、DTC動態循跡等電控系統。

動力部分則採1,170c.c.氣／油冷水平對臥雙缸引擎，具有最大馬力109匹／7,000rpm、最大扭力11.7公斤米／6,500rpm。

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲R 12 G/S融合越野性能公路駕馭，具有經典的前土除、金屬油箱、風罩等，頭燈也採X型越野燈具，在前21吋、後17吋輪圈下具有240mm懸吊行程。

R 1300 RT
豪華旅行重機方面，R 1300 RT也一同發表，239公斤的霸氣身形也在展區相當突出，此次更搭載升級版的水冷Boxer雙缸引擎，具有144匹／15.1公斤米扭力。

R 1300 RT也標配免鑰匙系統、Dynamic ESA電子避震調整系統，可自動附載平衡、根據路況調整避震，同時全車也標配騎乘輔助套件（含前後方碰撞警示）、ACC主動巡航控制、ASA自動換檔輔助功能等豐富輔助系統，另外還可選配豪華乘客套件，包括乘客加熱握把、整合式後行李箱架、Audio Pro音響系統等，提供舒適騎乘體驗。

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲R 1300 RT豪華旅行車標配ACC主動巡航控制、ASA自動換檔輔助、電子避震調整系統，另外還可選配豪華乘客套件。

其他像是S 1000 R公升級運動街車、S 1000 RR公升級仿賽跑車也一併公布售價，其中S 1000 R的直列4缸引擎具170匹馬力，原廠也導入M Quick Action短行程油門、縮小齒比（前17/後46）、進退檔快排優化等，讓這款運動街車更犀利。

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW公升級運動街車S 1000 R此次也導入M Quick Action短行程油門、縮小齒比（前17/後46），帶來更犀利的動態操駕。

公升級仿賽S 1000 RR具有207匹最大馬力／11.5公斤米扭力，全車裝備重量僅193.5公斤，加上全新導入的M Winglets空力設計、標配Riding Mode Pro專業騎乘模式，另外還可選配M Package（包括M碳纖維輪圈、M運動化座椅）等輕量化套件，滿足熱血玩家。

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／BMW。（圖／記者林鼎智攝）

▲S 1000 RR具有207匹最大馬力／11.5公斤米扭力，全車裝備重量僅193.5公斤，另外還能選配M Package（包括M碳纖維輪圈、M運動化座椅）等輕量化套件，滿足熱血玩家。

2025國際重型機車展展覽資訊

展出日期與時間
7月4日星期五 11:00-18:00
7月5日星期六 10:00-18:00
7月6日星期日 10:00-17:30

展出地點
台北市南港展覽館2館(台北市南港區經貿二路2號)

展期票價與購買方式
全家便利商店FamiPort／現場票亭售票:280元
官方線上特惠票價：250元（購票連結請點我）

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關鍵字：汽車機車二輪BMWMotorradR 12 GSR 1300 RTR 1300 RS 1000 RR

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