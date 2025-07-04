重機展／觀展懶人包一次看「3天抽出3台新車」！ 邁入10周年再加碼

記者張慶輝／台北報導

邁入10周年的國際重型機車展，今（3）日正式在南港展覽2館正式開跑，此次規模達到全館700格再次超越以往，共有180個品牌進駐，其中機車品牌就有18家，包括日系四大廠的Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉都到齊，另外歐美系的BMW、Harley-Davidson哈雷與Vespa偉士牌等品牌也都沒缺席，太古更是在會中官宣最新代理的品牌KTM與Royal Enfield，成為本屆展前的一大話題，以下《ETtoday車雲》就為車迷整理此次進場觀展重點。

天天抽新車，3天抽累積價值150萬大獎

適逢國際重型機車展迎來10周年，主辦單位不僅維持「天天抽新車」的優良傳統，還將頭獎車款全面升級，7／4是價值18.8萬元的Suzuki V-Strom SX250，7／5為價值22.9萬的Honda CB300R，最後1天7／6則是價值28.5萬的YAMAHA YZF-R3，另外還有許多頂級人身部品與車用部品，只要購票入場都能參加抽獎。

各大廠重點新車懶人包

近期許多品牌都選擇國際重型機車展作為重點新車發表的舞台，本屆也有許多新車首度在台亮相，車迷可以根據下表快速鎖定進場賞車目標。

Honda：NC750X與Rebel 1100小改款，全新CB1000 Hornet SP

Suzuki：DR-Z4S，DR-Z4SM

YAMAHA：多款2025年式新車，包括TMAX、MT-09、MT-07（首次導入Y-AMT）、國產化XMAX

BMW：R 12 G/S、R 1300 RT、R 1300 R、S 1000 RR、S 1000 R，另有3台R12改裝車

KTM＆Royal Enfield：全新接手的總代理太古將在展中正式官宣，預期也會有首波新車與車迷見面。

另外多個品牌都會在現場提供多款新車供車迷實際試駕體驗，詳細車款與試駕報名方式以品牌現場公布為準。

2025國際重型機車展展覽資訊

展出日期與時間

7月4日星期五 11:00-18:00

7月5日星期六 10:00-18:00

7月6日星期日 10:00-17:30

展出地點

台北市南港展覽館2館(台北市南港區經貿二路2號)

展期票價與購買方式

全家便利商店FamiPort／現場票亭售票:280元

官方線上特惠票價：250元（購票連結請點我）