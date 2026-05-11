ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！要插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷還在心心念念MG7到來，大陸已經準備推出更帥的MG07全新轎跑，大陸MG已經搶先公開廠照，並已完成送測。全新MG07將瞄準15～20萬人民幣級距，提供純電、插電式油電雙動力選擇，劍指小米SU7而來，預計今年就會上市！

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！要插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！要插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

▲MG07跑格氣息濃厚，尤其車頭的燈組造型，一眼就帶來極高的辨識度。

MG07採用品牌最新設計語彙，車頭以封閉式水箱護罩搭配星環式貫穿燈條，兩側再導入相當搶眼的「7字型」日行燈設計，營造濃厚電動車科技感，雖然純電版與插電式油電版本在細節略有差異，但整體都維持相當流線、低趴的跑格風格。

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！要插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！要插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

▲MG07尺碼直逼大型房車，預期擁有不錯的車室空間。

MG07車長達4,886mm、車寬1,900mm、車高1,478mm，軸距則為2,825mm，車側採半隱藏式車門把手，搭配同色化輪圈設計與黃色煞車卡鉗，整體視覺頗有性能車味道。車尾則配置貫穿式尾燈與置中的MG廠徽，層次感與辨識度都相當不錯。

MG07支援先進的輔助駕駛系統，搭載AI、雷達感知等系統，新車在智慧駕駛輔助方面也將成為主打重點。動力方面，純電版搭載最大輸出176kW電動馬達，換算約239匹馬力；插電式油電車型則採用1.5升引擎搭配電動馬達架構，其中引擎可提供約111匹馬力，電動馬達則具備約207匹馬力輸出，兼顧性能與節能表現。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUVMG4ES5MG07

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧想剪短髮遭公司阻止　喊話老闆：我的人生我選擇！

推薦閱讀

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

相關新聞

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

台灣「HONDA新CR-V休旅」車型規格全曝光！油電配備好料全上

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366