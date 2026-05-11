「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

▲MG07全新轎跑廠照公開亮相！插旗新能源戰場。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷還在心心念念MG7到來，大陸已經準備推出更帥的MG07全新轎跑，大陸MG已經搶先公開廠照，並已完成送測。全新MG07將瞄準15～20萬人民幣級距，提供純電、插電式油電雙動力選擇，劍指小米SU7而來，預計今年就會上市！

▲MG07跑格氣息濃厚，尤其車頭的燈組造型，一眼就帶來極高的辨識度。

MG07採用品牌最新設計語彙，車頭以封閉式水箱護罩搭配星環式貫穿燈條，兩側再導入相當搶眼的「7字型」日行燈設計，營造濃厚電動車科技感，雖然純電版與插電式油電版本在細節略有差異，但整體都維持相當流線、低趴的跑格風格。

▲MG07尺碼直逼大型房車，預期擁有不錯的車室空間。

MG07車長達4,886mm、車寬1,900mm、車高1,478mm，軸距則為2,825mm，車側採半隱藏式車門把手，搭配同色化輪圈設計與黃色煞車卡鉗，整體視覺頗有性能車味道。車尾則配置貫穿式尾燈與置中的MG廠徽，層次感與辨識度都相當不錯。

MG07支援先進的輔助駕駛系統，搭載AI、雷達感知等系統，新車在智慧駕駛輔助方面也將成為主打重點。動力方面，純電版搭載最大輸出176kW電動馬達，換算約239匹馬力；插電式油電車型則採用1.5升引擎搭配電動馬達架構，其中引擎可提供約111匹馬力，電動馬達則具備約207匹馬力輸出，兼顧性能與節能表現。