ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣本田「全新進口油電休旅」第3季見！四驅車型首度曝光

▲全新ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲全新ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊。（圖／翻攝自內政部消防署）

記者徐煜展／綜合報導

繼環保局、車安網送測後，全新HONDA ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊中，代表離上市時程又更近一步，而其中最引人關注的，莫過於文件中竟出現「AWD車型」相關拖吊資訊，似乎暗示台灣未來不排除同步導入四驅版本！

▲全新ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲台灣本田今年有3款重點新車，都是採用2.0升e:HEV油電。

台灣本田今年6月有國產油電CR-V，進口部分則有ZR-V安排在今年第三季，兩者都是2.0升e:HEV油電，該套系統由2.0升四缸自然進氣引擎、雙電動馬達與鋰電池組構成，引擎可提供141匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達則具備184匹馬力與32.1公斤米扭力輸出，WLTC平均油耗最佳可達22.1km/L，節能表現相當亮眼。

從消防署最新文件內容可見， ZR-V車身尺碼為4,555×1,840×1,620mm，軸距維持2655mm，車格介於HR-V、CR-V之間，車重則依配備不同落在1560～1610公斤之間。

▲全新ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲台灣CR-V都以前驅為主，而ZR-V有望提供四驅選項。

不過真正讓外界熱議的，還是手冊中「事故車輛運輸程序」章節，文件內清楚區分2WD與AWD車型拖吊方式，代表原廠在技術文件中已預留四驅版本資訊，因此也讓市場開始猜測，台灣本田是否有機會同步導入AWD四驅ZR-V e:HEV，四驅除了能強化濕滑路面與山路穩定性外，也能間接與前驅為主的CR-V帶來更多產品區別。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【消防一早續搜】男大生救翁失聯逾27hrs！　家屬苦等背影惹心酸

推薦閱讀

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

特斯拉「Model S、Model X」正式停產！下一個明星產品要來了

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

最新文章

特斯拉「Model S、Model X」正式停產2026-05-14

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

Audi首款全尺寸休旅Q9內裝首度公開2026-05-12

Citroen C5 Aircross休旅試駕2026-05-12

WeMo白牌Gogoro上線起跳價貴10元2026-05-12

百萬有找CR-V回來了！台灣本田「正式接單6月上市2026-05-12

熱門文章

Jaguar全新電動四門GT車型名稱出爐2026-05-13

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣2026-05-13

福斯「家用7人座MPV」停產告別2026-05-13

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」2026-05-13

台灣裕隆日產公布「美製車零關稅」名單2026-05-13

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　2026-05-11

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬2026-05-07

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款2026-05-12

MG全新「跨界休旅MG 4X」開賣新台幣44萬2026-05-12

台灣本田「國產新CR-V現身」5／12接單2026-05-06

相關新聞

126.8萬、年稅金9千有找！台灣寶嘉聯合「新Citroen C5 Aircross」上市

126.8萬、年稅金9千有找！台灣寶嘉聯合「新Citroen C5 Aircross」上市

30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

30.9萬！Honda「電子離合器版CBR500R」台灣開賣　預計第3季到港

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

「MG全新轎跑現身」帥度更勝MG7！油電、純電都有宣戰小米SU7

讀者迴響

熱門文章

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

Jaguar「全新電動四門GT車型」名稱出爐！Type 01預告今年正式發表

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福特「新7人座休旅現身」空間超大更霸氣！台灣今年也有進口7人座上市

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

福斯「家用7人座MPV」停產告別！台灣折價砍17萬出清將完售

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

TOYOTA「新Corolla開賣新台幣64萬」比台灣便宜更有料！旅行車、四驅都有

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

裕隆日產重大規劃「美製車零關稅」名單公布！大改款Kicks、Leaf、Z跑車現身

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

只賣42萬！「TOYOTA新休旅」海外降價開賣　空間超大、舒適更勝RAV4

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

TOYOTA「新7人座MPV開賣」新台幣65萬！台灣今年生產敲碗快出左駕

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

改款「新LEXUS NX休旅」今年推改款！外觀更帥、內裝更科技

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366