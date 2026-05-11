台灣本田「全新進口油電休旅」第3季見！四驅車型首度曝光

▲全新ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊。（圖／翻攝自內政部消防署）

記者徐煜展／綜合報導

繼環保局、車安網送測後，全新HONDA ZR-V出現在內政部消防署緊急救援手冊中，代表離上市時程又更近一步，而其中最引人關注的，莫過於文件中竟出現「AWD車型」相關拖吊資訊，似乎暗示台灣未來不排除同步導入四驅版本！

▲台灣本田今年有3款重點新車，都是採用2.0升e:HEV油電。

台灣本田今年6月有國產油電CR-V，進口部分則有ZR-V安排在今年第三季，兩者都是2.0升e:HEV油電，該套系統由2.0升四缸自然進氣引擎、雙電動馬達與鋰電池組構成，引擎可提供141匹馬力、18.6公斤米扭力，電動馬達則具備184匹馬力與32.1公斤米扭力輸出，WLTC平均油耗最佳可達22.1km/L，節能表現相當亮眼。

從消防署最新文件內容可見， ZR-V車身尺碼為4,555×1,840×1,620mm，軸距維持2655mm，車格介於HR-V、CR-V之間，車重則依配備不同落在1560～1610公斤之間。

▲台灣CR-V都以前驅為主，而ZR-V有望提供四驅選項。

不過真正讓外界熱議的，還是手冊中「事故車輛運輸程序」章節，文件內清楚區分2WD與AWD車型拖吊方式，代表原廠在技術文件中已預留四驅版本資訊，因此也讓市場開始猜測，台灣本田是否有機會同步導入AWD四驅ZR-V e:HEV，四驅除了能強化濕滑路面與山路穩定性外，也能間接與前驅為主的CR-V帶來更多產品區別。