126.8萬、年稅金9千有找！台灣寶嘉聯合「新Citroen C5 Aircross」上市

▲全新大改款Citroen C5 Aircross上市，外型、內裝、動力大幅度升級。（圖／記者徐煜展攝、Citroen）

記者徐煜展／綜合報導

省稅金的進口休旅有新選擇！Citroen C5 Aircross今5月11日正式發表第2代大改款車型，從平台、空間到座艙科技全面進化，尤其台灣導入主力1.2升渦輪油電配置，尤其在高油價時代，全新C5 Aircross不僅省油，更以年稅金不到9千元，也兼顧不少養車成本荷包，提供2款車型，售價126.8萬、139.8萬，都能再搭配10萬舊換新輔助。

▲C5 Aircross換上新平台，尺碼空間有感放大，外型也變得更時尚。

新一代C5 Aircross採STLA Medium Platform模組化平台打造，車身尺碼來到4,652×1,902×1,689mm，軸距則為2,784mm，相較上一代車型，車長增加150mm、軸距同步放大60mm，不僅整體氣勢更接近中大型SUV，後座膝部空間也因此增加51mm。

車頭換上新世代平面化廠徽，搭配更細長銳利的LED頭燈輪廓，視覺上比過去更有科技感與未來感。高階車型更導入Matrix LED矩陣式頭燈，不僅提升夜間照明效果，也替法系車一向強調的設計感再添不少存在感。

▲車內科技配備相較過去明顯提升，且過去招牌的舒適魔毯座椅也沒少。

車內採全新「C-Zen Lounge」懸浮式座艙概念，中控台配上大尺寸直立式觸控螢幕，搭配撥片式排檔設計，營造更俐落的科技氛圍，Citroen招牌的「Advanced Comfort」舒適座椅也沒有缺席，整合電動調整、加熱、通風與按摩功能，主打「移動沙發」的乘坐舒適感受，後座座椅也支援多種角度調整，座椅傾倒後，行李廂容積達1,900公升。

▲1.2升渦輪油電不僅省油，年稅金更是平易近人。

台灣導入1.2升P2 Hybrid油電系統，採用1.2升三缸渦輪引擎搭配48V輕油電架構，並結合eDSC6自手排變速箱，可繳出145匹最大馬力與23.4公斤米扭力輸出，平均油耗達19.9km/L。

值得注意的是，這套1.2升油電動力不只強調節能，每年牌照稅與燃料稅合計8,640元，對於近年越來越重視稅金與油耗表現的台灣消費者而言，無疑是一大賣點。

此外，新世代C5 Aircross也保留Citroen著名的PHC魔毯液壓懸吊系統，透過進化後的懸吊設定，持續強調法系車擅長的舒適乘坐感，成為與日系、歐系其他對手休旅區隔的重要特色。