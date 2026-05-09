藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名品牌 ABT Sportsline 近日針對Lamborghini首款插電式混合動力超級SUV — Urus SE，推出完整的性能與外觀升級套件。該套件涵蓋空氣力學、排氣聲浪、輪圈與動力系統，並提供客戶依需求選擇不同配置，最高可將車輛輸出提升至 1,000 匹馬力。

在外觀方面，ABT 為 Urus SE 開發了一套採用高光澤碳纖維製作的空力套件，包含前下擾流附翼片、側裙、後視鏡蓋、後保險桿飾件與後保險桿嵌入組件。整體設計在不偏離原廠造型語彙的前提下，強化了車身線條的運動感。車主還可選配同樣以碳纖維打造的 ABT 尾翼與翼片，進一步提升車尾視覺層次與性能氣息。

針對排氣聲浪，ABT 推出專屬不鏽鋼排氣系統，搭配四管直徑 105mm 的排氣尾飾管。該系統在電動行駛時保持低調寧靜，而在全負載加速時則能釋放出與升級動力相匹配的渾厚聲浪，兼顧日常舒適性與激烈駕駛時的聽覺回饋。

輪圈部分，ABT 提供型號為 IRL 的 23 吋高性能鍛造輪圈，採亮黑色塗裝，搭配前 285/35 ZR23、後 325/30 ZR23 輪胎，強化抓地力與穩定性。動力升級方面，廠方推出 ABT Power S 套件，可在不影響原廠混合動力系統運作的前提下，將 Urus SE 的 V8 插電式混合動力系統輸出提升至約 910 匹馬力；若客戶有進一步需求，ABT 亦可提供最高 1,000 匹馬力的極致配置。

整套升級方案包含空力套件、排氣系統與 IRL23 鍛造輪圈含輪胎，售價為 50,000 歐元（含增值稅），不含安裝與 TÜV 認證費用。尾翼含翼片僅能與套件共同選購，另加 5,000 歐元。ABT Power S 動力升級至 910 匹馬力，則需在選購上述套件與尾翼後再加 10,000歐 元。ABT 表示，該升級方案延續公司逾130年來融合原廠設計基因與專業調校技術的傳統，讓 Urus SE 在視覺、聽覺與動態表現上展現出獨特風格。