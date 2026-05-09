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藍寶堅尼「插電油電休旅狂榨1000匹」！ABT推Urus SE全面升級方案

圖文／7Car 小七車觀點

德國知名品牌 ABT Sportsline 近日針對Lamborghini首款插電式混合動力超級SUV — Urus SE，推出完整的性能與外觀升級套件。該套件涵蓋空氣力學、排氣聲浪、輪圈與動力系統，並提供客戶依需求選擇不同配置，最高可將車輛輸出提升至 1,000 匹馬力。

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

在外觀方面，ABT 為 Urus SE 開發了一套採用高光澤碳纖維製作的空力套件，包含前下擾流附翼片、側裙、後視鏡蓋、後保險桿飾件與後保險桿嵌入組件。整體設計在不偏離原廠造型語彙的前提下，強化了車身線條的運動感。車主還可選配同樣以碳纖維打造的 ABT 尾翼與翼片，進一步提升車尾視覺層次與性能氣息。

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

針對排氣聲浪，ABT 推出專屬不鏽鋼排氣系統，搭配四管直徑 105mm 的排氣尾飾管。該系統在電動行駛時保持低調寧靜，而在全負載加速時則能釋放出與升級動力相匹配的渾厚聲浪，兼顧日常舒適性與激烈駕駛時的聽覺回饋。

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

輪圈部分，ABT 提供型號為 IRL 的 23 吋高性能鍛造輪圈，採亮黑色塗裝，搭配前 285/35 ZR23、後 325/30 ZR23 輪胎，強化抓地力與穩定性。動力升級方面，廠方推出 ABT Power S 套件，可在不影響原廠混合動力系統運作的前提下，將 Urus SE 的 V8 插電式混合動力系統輸出提升至約 910 匹馬力；若客戶有進一步需求，ABT 亦可提供最高 1,000 匹馬力的極致配置。

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

整套升級方案包含空力套件、排氣系統與 IRL23 鍛造輪圈含輪胎，售價為 50,000 歐元（含增值稅），不含安裝與 TÜV 認證費用。尾翼含翼片僅能與套件共同選購，另加 5,000 歐元。ABT Power S 動力升級至 910 匹馬力，則需在選購上述套件與尾翼後再加 10,000歐 元。ABT 表示，該升級方案延續公司逾130年來融合原廠設計基因與專業調校技術的傳統，讓 Urus SE 在視覺、聽覺與動態表現上展現出獨特風格。

馬力最高可達 1,000 匹！　ABT 推出 Lamborghini Urus SE 升級方案

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Lamborghini藍寶堅尼UrusSEPHEV插電式油電休旅SUV蠻牛ABT改裝升級汽車新車

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