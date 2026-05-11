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台灣「全新國產電動休旅」挑戰百萬內！5月將現身成納智捷n7後繼車

▲鴻華先進第2款代表作，全新Cavira休旅開始測試。（圖／翻攝自內政部消防署、資料照）

▲鴻華先進預告5月有活動！預計就是全新Cavira要來了。（圖／翻攝自內政部消防署、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣市場即將又有全新國產電動車新選擇！鴻華先進預告5月20日將舉行媒體活動，雖然尚未透露詳細活動內容，但其實不難猜測，活動預計就是為了全新Cavira作準備，從去年開始已經籌備許久的Cavira，到日前陸續完成送測，鴻華先進第2款電動車Cavira將成為納智捷n7後繼車，有望再度挑戰百萬內級距！

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲鴻華先進新Cavira現身車安網！代表離最終上市不遠了。（圖／翻攝自《車安網》）

▲Cavira將成為鴻華先進第2款在台上市的國產電動車。

台灣國產電動車戰線持續升溫，鴻華先進（Foxtron）在 Bria 成功打開市場話題後，第2款國產電動車Cavira已正在上市籌備。從日前能源局、內政部消防署資訊得知，Cavira承接鴻海Model C開發基礎，車格與設定皆延續n7路線，但在設計與科技感上進一步升級。

外型相較n7走向更簡潔俐落，線條收斂、視覺更乾淨，搭配封閉式車頭與銳利燈組，營造出更強烈的電動車未來感與科技氛圍，整體風格也更貼近年輕世代與科技族群。

▲鴻華先進第2款電動車Cavira已經現身，預計今年上市。（圖／翻攝自《內政部消防署》）

▲Cavira若能延續n7百萬有找噱頭，勢必又能為台灣電動車市場帶來討論話題。

價格策略方面，Cavira預料將延續鴻華先進過去「高 CP 值」的定調，有望比照納智捷n7，入門車型維持在百萬內門檻，持續以親民售價吸引首次嘗試電動車的消費者，鞏固國產電動車在台灣市場的價格優勢。

在動力配置除了比照n7提供單馬達標準款與大電池版外，Cavira則有望再推出雙馬達版本，參考日前剛上市的Bria雙馬達車型，則具有400匹馬力、466公里續航，而Cavira甚至不排除推出車迷許願已久的單馬達大電池版，更能貼近一般消費者需求。

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