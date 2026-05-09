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周焦點／國產7人座降價近13萬　歐系進口出清砍33萬　TOYOTA多款新車上市

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第二季新車市場依舊熱鬧，要把4月的降溫買氣拉回來，台灣和泰更是搶先其他海外市場，率先推出60週年TOYOTA Corolla特仕車；Audi Q3也在本週派出大改款搶市；國產納智捷、進口福斯也都推出最新降價促銷出清！

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣TOYOTA Corolla特仕車慶賀60週年！國產、進口都有。

台灣TOYOTA Corolla 60週年特仕車三聯發，包含國產Altis房車、Corolla Cross休旅、進口Corolla Sport掀背（連結），台灣和泰動作之快也引起不少海外媒體報導台灣60週年特仕車，Altis售價81.5萬起、Corolla Cross 88.9萬起、Corolla Sport售價97.9萬。

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代Audi Q3休旅上市，提供2種版本。

豪華休旅本週很熱鬧！台灣Audi推出新一代Q3休旅（連結），作為旗下主力車型，新一代Q3外觀、內裝可是有感進化，且標配L2輔助，除了一般傳統的SUV車型，還有受年輕族群歡迎的跑旅版，售價191萬起。

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

▲納智捷URX降幅12.9萬，不用90萬就有7人座。

納智捷針對油車作最後出清（連結），7人座URX、5人座U6都有不少優惠，其中原價99.8萬的7人座樂活版，官網降價12.9萬來到86.9萬，還享有80萬0利率優惠；U6環景勁化版原價83.8萬，降價7.9萬來到75.9萬，與URX Neo動力相同，兩者都搭載1.8升渦輪引擎；n7電動車則享有6萬現金折價。

▲本周新車有不少亮點！台灣搶先上市TOYOTA Corolla 60週年特仕車、Audi Q3休旅搶攻入門豪華級距。（圖／翻攝自各車廠）

▲T-Roc R休旅折價超過30萬，準備在今年迎接大改款。

福斯5月也有話題促銷出清，尤其T-Roc休旅預計今年推出大改款，現行款T-Roc R更是祭出折價33萬促銷（連結），包含T-Cross、Tiguan休旅也分別有10與11萬折價，Touran折價17萬，ID.4、ID.5與Golf也有5萬折價。

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