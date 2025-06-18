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特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲Tesla特斯拉小改款Model Y即將在台展開交車，6月底前首批可望交付超過1,200輛。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

電動車品牌Tesla特斯拉今（18）日正式宣布，將於本周起開始向台灣準車主交付全新小改款Model Y，Launch Series首發限量版將率先從6／20展開交車，一般版本則會自6／24起開始陸續交付，至6月底前首批交車數量將會突破1,200輛，可望強勢重返台灣電動車單月銷量冠軍，同時原廠也預告今年將會在台灣建置更多超級充電站，提供車主更加無後顧之憂的用車體驗。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲Tesla台灣主管親自將鑰匙卡交到訂購Launch Series首發限量版的準車主手上，這些車主也將能搶先在6／20起開始交車。

為了與準車主同慶全新Model Y的到來，Tesla台灣特別選在甫落成的南港據點舉辦交車儀式與派對，除了由總經理與交車團隊主管親手將鑰匙卡交到首發限量版的準車主手上外，也邀請VIP車主參與晚間的After Party，現場不僅展出全新Model Y，還有人形機器人Optimus與最新V4超充等，而最吸睛的鋼鐵皮卡Cybertruck更是搖身變成DJ台，吸引不少車迷爭相拍照互動。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲活動中不僅展出機器人Optimus，還把吸睛的鋼鐵皮卡Cybertruck變身DJ台。

首次在台現身的Model Y Launch Series首發限量版與一般版本相比，外觀上主要是車尾多了彰顯身分的特殊銘牌，車內則有Launch Series字樣迎賓踏板與手機無線充電座、專屬圖樣迎賓燈與黑色麂皮內裝等，其他配置都與一般版本相同，更多的是紀念意義。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲Launch Series首發限量版除外觀有專屬銘牌外，車內也有多項專屬配置，賦予更加獨特的紀念意義。

全新Model Y導入Cyber設計語彙，頭尾皆採用貫穿燈具設計，並進一步降低風阻係數，在電池容量未加大的前提下提升續航表現，同時前方新增鏡頭，進出狹窄空間時更安全；車內導入環艙氣氛燈，取消實體排檔桿，後座除了椅面加長外，還新增了8吋觸控螢幕，再加上隔熱效率提升30%的鍍銀全景玻璃車頂，讓全車乘客都能有舒適體驗，另外前置物箱新增排水功能，可直接當行動冰桶使用。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲小改款Model Y的外觀引入Cyber設計語彙，並且新增諸如前鏡頭、環艙氣氛燈、後座8吋觸控螢幕等亮點配備。

除了全新Model Y即將展開交車外，Tesla台灣總經理詹依宛也在活動中預告，今年將會在全台建置超過120座超級充電站，屆時超充網路將能涵蓋全台超過70%的人口，其中台北將會誕生單站超過40槍的大型超充站，另外首座V4超充站也會在下半年啟用，全新外觀與更長的槍線，將能為車主帶來更便捷的充電體驗。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲今年將會在台建置超過120座超級充電站，其中最新的V4超充也將會在下半年正式啟用。

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