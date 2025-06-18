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鴻海、夏普攜手合作「全新多人座MPV電動車」！平台技術來自Model A

▲夏普展現進軍電動車市場野心，即將與鴻海合作量產全新電動車。（圖／翻攝自夏普、鴻海）

▲夏普展現進軍電動車市場野心，即將與鴻海合作量產全新電動車。（圖／翻攝自夏普、鴻海）

記者徐煜展／綜合報導

日本夏普Sharp不只賣家電，更即將進軍電動車戰場，來自夏普最新經營策略說明會中，日前發表的LDK+電動概念車，採用來自鴻海Model A 開放式電動車平台，雙方即將展開跨界合作，共同開拓未來移動生活的全新樣貌。

▲夏普展現進軍電動車市場野心，即將與鴻海合作量產全新電動車。（圖／翻攝自夏普、鴻海）

▲夏普展現進軍電動車市場野心，即將與鴻海合作量產全新電動車。（圖／翻攝自夏普、鴻海）

▲LDK+概念車強調舒適、多功能的MPV，將採用鴻海Model A 開放式平台。

LDK+概念車於2024年亮相就引起關注，命名靈感來自住宅格局中的「LDK（Living、Dining、Kitchen）」，代表夏普希望將電動車打造成停下來就能生活的空間。整體車室設計強調舒適與機能性，不僅搭載可旋轉後座、智慧變光側窗，車內更配有 65 吋超大顯示幕，可變身為移動劇院、遠距辦公區或兒童遊戲間，模糊車與家的界線。

LDK+車頂配置太陽能板並搭載儲能電池系統，除了為車輛本身補充電力，也能與家中能源系統連動，達成「車電共用」概念。未來 LDK+ 將能於停電時為家庭提供緊急供電，成為災害應變的最佳後盾。

LDK+ 目前雖為概念車，但已著手與鴻海合作進行量產規劃，並預期隨著自動駕駛技術的普及，LDK+ 能真正實現無需駕駛，也能享受空間的生活願景。

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