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「大改款Mazda CX-5休旅」真面目提前流出！今年問世搭全新油電

▲疑似新一代Mazda CX-5實車照在網路瘋傳！引起全球車迷討論。（圖／翻攝自《drive》、IG@cardesignnews）

▲疑似新一代Mazda CX-5實車照在網路瘋傳！引起全球車迷討論。（圖／翻攝自《drive》、IG@cardesignnews）

記者徐煜展／綜合報導

預計今年秋季發表的新一代Mazda CX-5，國外正在瘋傳疑似新CX-5廬山真面目，全新世代的CX-5不僅跑格、殺氣十足，還將搭上全新油電系統，象徵Mazda品牌進入新世代。

流出的新一代Mazda CX-5與日前的海外測試車特徵、細節相符，具有高度的可信度。從洩露的照片來看，新一代CX-5採用更修長的車頭比例，車頭水箱護罩體積放大、與LED頭燈連成一氣，並配有銳利日行燈條，展現出更為洗鍊、科技感十足的氛圍。

▲104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價。（圖／記者張慶輝攝）

▲下一代CX-5將採用關注的全新油電系統。此為現行款。（圖／翻攝自Mazda）

儘管目前尚未有詳細的內裝照流出，但推測新CX-5內裝將朝更高級化方向發展，導入更大的中控螢幕與6代RAV4共享、全數位儀錶與更多高階駕駛輔助科技，力求拉近與豪華品牌的差距。

新一代CX-5可能會採用與北美市場的Mazda CX-50相同的架構平台，並有望導入與TOYOTA合作開發的全新油電Hybrid系統，搭載2.5升自然進氣引擎與電動馬達的組合，對應當今節能減碳的趨勢。此外，也預期會保留部分傳統汽油引擎車型提供市場多元選擇。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-5

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