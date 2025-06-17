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汽油79.9萬、油電89.9萬！台灣改款新「HONDA HR-V休旅」正式發表

▲HONDA HR-V圖／記者徐煜展攝）

▲小改款HONDA HR-V正式上市，汽油、油電雙動力。（圖／記者徐煜展、張慶輝攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣本田國產新車第一發！小改款HONDA HR-V於6月17日正式發表上市，提供入門汽油，以及改款全新導入的e:HEV油電，以雙動力完整陣容，終於能與對手TOYOTA Corolla Cross一較高下！3款油電較先前預售價，最多有1萬降幅。

HONDA HR-V全車系售價
HR-V S：79.9萬
HR-V e:HEV S：89.9萬
HR-V e:HEV Prestige：95.9萬
HR-V e:HEV Prestige SUPER EDITION：98.5萬

▲HONDA HR-V圖／記者徐煜展攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲新油電省油出色，平均油耗達23.5km/L。

有了全新的e:HEV油電讓台灣HR-V陣容更堅強，首波提供1.5升汽油、1.5升e:HEV油電。汽油搭載1.5升自然進氣引擎，最大馬力121匹，扭力14.8公斤米，採CVT變速箱，平均油耗16.3 km/L，能源效率3級。

來自與Fit相同的e:HEV油電系統，採1.5升動力架構，輸出來到131匹馬力、25.8公斤米扭力，油耗表現更出色來到23.5km/L平均油耗。具備3種駕駛模式，以及4段動能回充。

小改款HR-V的外型與內裝和過去差別並無太大變化，僅車頭水箱護罩略有些微調整，高規車型還加入時下流行的序列式方向燈以及加入LED前霧燈。此外還提供帥氣的日本Mugen無限外觀套件，原價19萬元、優惠價14萬元選配。

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找（圖／記者張慶輝攝）

▲79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找。（圖／記者張慶輝攝）

▲油電車型配備豐富顯得更有誠意。

內裝方面，中控台下方新增開放式收納空間，中型觸控娛樂系統維持8吋，油電車系搭載7吋TFT數位儀表。Prestige／油電頂規車型更標配8向電動前座、後座雙USB‑C Type‑C充電孔、電動尾門等便利配備。

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關鍵字：HONDAHR-VCR-VWR-VSUV休旅車跨界

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