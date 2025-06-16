TOYOTA「放大版RAV4休旅」北美將回歸！轉型跑旅搭上全新油電

▲TOYOTA Venza將藉由新一代重返北美市場！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

由於與TOYOTA Crown Signia定位太過接近，譽為高級放大版RAV4的美規Venza（日規稱Harrier），僅在北美銷售4年就退出市場，不過隨著第6代RAV4問世，將以RAV4技術平台延伸的下一代Venza，有了重返北美市場的契機！

▲TOYOTA Venza未來將轉型成跑旅。

TOYOTA Venza和全新 Crown Signia 的尺碼與定位於北美市場高度重疊，原廠為避免內部自相競爭，因此決定停產Venza。而下一代Harrier日前已在日本流出消息，也讓TOYOTA Venza傳出有意重返北美市場。

下一代預計採RAV4相同的TNGA-K 平台升級，車長預估4,750 mm、軸距擴增至約 2,770 mm，比照豪華跑旅的比例，搭配搶眼的斜背車頂線條，化身成全新跑旅，RAV4與下一代Venza，如同BMW X3與X4的定位關係。

▲下一代Venza用料材質將更講究與RAV4作出更大區別。

車內會比照 Lexus NX與RX 等級，預期搭載 12.9吋大螢幕與，展現數位化與豪華車質感 。整體設計將偏向更內斂優雅的高級路線，質感、豪華將更勝第6代RAV4。