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「TOYOTA大空間休旅」推全新特仕車！外觀配備升級折合新台幣187萬

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

適逢皇冠家族70週年，日本TOYOTA為皇冠家族推出一系列新作，近日針對Crown Estate家族最大空間的休旅推出THE LIMITED-MATTE METAL特仕車，透過外觀、內裝注入獨特風格，更透過高科技塗裝工藝與頂規配備展現專屬存在感。

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲繼房車、跨界、跑旅後，Crown Estate也推出消光特仕車。

Crown Estate THE LIMITED-MATTE METAL於日本開賣，也代表這系列的皇冠家族全員到齊，Crown Estate特仕車開價890萬日圓，折合新台幣187萬。特仕車基於 Crown Estate 中的頂規RS等級打造，搭載 2.5升插電式油電系統。

最大特色在於採用了全新開發的消光灰「Matte Metal」，並搭配 21吋霧黑鋁圈，在低調中展現霸氣。車體塗裝採 TOYOTA特殊烤漆處理，以極薄且均勻的塗層強化抗汙與易清潔能力，即使是消光車色也能安心保養。

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Estate推出超帥消光特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝以黑、金色搭配，配上紅色縫線座椅。

內裝主題以黑色營造沉穩質感，並透過紅縫線真皮運動座椅、鋼琴黑飾板，結合專屬雷射刻紋儀錶台，並加入金色材質點綴，不僅豐富視覺變化色彩，也呈現出特仕車不凡尊榮感。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Estate

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