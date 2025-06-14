Land Rover「暢銷中型休旅」推雙特仕車！個性化＆豪華感再提升

圖文／7Car 小七車觀點

Land Rover 旗下備受家庭喜愛的中型 SUV — Discovery Sport 日前推出兩款全新特仕車型：Metropolitan 與 Landmark，提供更具個性化與豪華感的選擇。新年式車系從具運動感的 Dynamic S 車型起跳，搭配多種專屬輪圈設計與配件套件，強化整體外觀與功能性，進一步滿足不同家庭用車需求。

作為車系中的旗艦代表，Discovery Sport Metropolitan 車型延續品牌高階設計語彙，外觀配備 Atlas Silver 銘文與 Indus Silver 前後護板，並搭載 20 吋多輻式切削鋁圈。內裝則選用 Windsor 真皮座椅，提供 14 向電動調整含加熱與通風功能，並配置 Meridian™ 14 揚聲器環繞音響系統、Clearsight 智慧後視鏡與 Cabin Air Purification Plus 空氣淨化系統，營造頂級舒適座艙。

Landmark 車型則以向 Discovery 系列超過 35 年的越野傳奇歷史致敬為主軸，延續經典山脈標誌，結合專屬踏板與迎賓燈光投影，營造獨特識別。此版本搭載可滑移與傾斜的第二排座椅、全景天窗與 Click & Go 多媒體支架，同時配備環景攝影系統與車頂行李架，強調實用性與便利性兼具的家用 SUV 精神。

動力方面，Discovery Sport 繼續提供電動插電式與輕油電混合動力系統，純電行駛最長可達 61 公里，支援 DC 快充功能，30 分鐘內可充至 80%。此外，所有車型皆標配 11.4 吋曲面中控觸控螢幕、數位儀表與方向盤換檔撥片，整合最新版 Pivi Pro 多媒體系統與無線 Apple CarPlay／Android Auto，提升科技感與操作便利性。

為進一步貼合戶外家庭的多樣生活型態，Discovery Sport 提供多款全新選配配件包，包括 Beach Days 海灘日、Road Trip 公路旅行與 Snow Days 雪地冒險等主題組合，加入原有的自行車與寵物專用套件後，全面強化車輛機能性。這些配件涵蓋從後座娛樂支架、車頂置物箱、雪地防滑系統，到可折疊的行李區整理盒，充分展現 Discovery Sport 對細節與實用的重視。

無論是強調高端質感的 Metropolitan，還是致敬經典、主打實用機能的 Landmark，全新 Discovery Sport 特仕車型皆展現 Land Rover 對家庭 SUV 多元需求的深刻理解。搭配豐富主題配件組合，讓每一次日常通勤、家庭出遊或戶外冒險，都能盡情展現個人風格與生活態度，延續品牌探索無界的核心精神。