324.99萬起！台灣特斯拉「小改款Model S、X」開賣　最高漲30萬

▲台灣特斯拉小改款Model S、X今（13）日無預警於官網開放訂購。（圖／翻攝自台灣特斯拉官網，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉今（13）日展開小改款Model S、Model X車型預售，無預警在官網開放訂購，其中Model S售價自324.99萬起，Model X則是364.99萬起，相較先前漲幅自1.5萬至30萬不等。

台灣特斯拉小改款Model S售價

全輪驅動：324.99萬（漲30萬）

Plaid：339.99萬（漲1.5萬）

台灣特斯拉小改款Model X車型售價

全輪驅動：349.99萬（漲25萬）

Plaid：364.99萬起（漲10萬）

首先在漲幅最高的Model S全輪驅動上，此次大漲30萬元，使入手門檻較先前明顯提高，小改款Model S也增添前鏡頭、新增冰霜藍車色（9.7萬元），座艙則增添氣氛燈組、金屬飾板、手機無線充電版等，標配19吋Magnetite輪圈，具有597公里續航、3.9秒加速破百的表現。

▲此次小改款Model S全驅車型漲幅最高，來到30萬元，小改款換上新的保桿造型、增添前鏡頭，另外也提供冰霜藍車色選配。

Model S Plaid則小漲1.5萬，同樣換上更具侵略感的外型、搭配21吋Velarium輪圈，動力則是3馬達全輪驅動，具有1,020匹最大馬力、跑車座椅，最大續航力為631公里，0-100km／h加速2.1秒。Model S皆具有主動式氣壓懸吊、主動道路降噪功能、加熱座椅、加熱方向盤等。

▲小改款Model S、X都針對車室增添氛圍燈組，該氛圍燈組也延伸至中船處、車門板，質感更好。



至於在品牌大型休旅Model X的部分，小改款全驅車型則調漲25萬，小改款同樣導入車室氣氛燈組，外觀同樣新增冰霜藍車色（9.7萬元）、採20吋Perihelix輪圈，標配駕駛座記憶、盲點等，續航力達597公里。Model X Plaid車型方面則調漲10萬，具有1,020匹馬力、標配20吋輪圈。

▲小改款Model X入手門檻也調漲25萬，來到349.99萬起。