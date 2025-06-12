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別克首款電動車「上市僅2年就推改款」！Electra E5升級版大陸開賣

圖文／7Car 小七車觀點

GM 集團近年來透過 Ultium 電動車平台打造出相當多元化的電動車產品線，然而旗下 Buick 僅有在中國大陸市場販售純電車，首發車型 Electra E5 在 2023 年推出後僅有 2 年的時間再次推出改款版本，在競爭相當火熱的市場保持競爭力。

全新改款 Electra E5 距離上次正式首發僅有 2 年的時間，這次官方為這款純電休旅車加入更為簡潔的外型設計，整體變動顯而易見，原先的仿古水箱罩樣式改成無格柵的鯊魚頭取代，同時導入新式的中央氣壩，整體線條更為柔和，並配有美式豪華車強調精緻化的鍍鉻飾條，兩側的分離式頭燈組意有所不同。

其餘細節基本上都是繼續沿用，不過輪圈造型方面也同樣進行升級，但是 Buick 並未透露太多細節，表示這款純電休旅在設計、性能、智慧科技和日常便利性方面進行了47項進化。車身尺碼方面，E5 與以往保持不變，車長為 4,892mm、寬 1,905mm、高 1,684mm，軸距達 2,954mm。

車內鋪陳保持不變，中控台配置超大 30 吋曲面 6K 螢幕，具有 5G 聯網技術，能夠提供即時高效的訊息傳輸和流暢的操作體驗，同時支援 OTA 線上更新。除此之外，Electra E5 還配有高達 12.6 吋 HUD 抬頭顯示系統，同樣支援多種顯示模式，且亮度可隨環境光源自動調整，讓駕駛人的視線不離開路面也可以即時掌握車速、導航、輔助駕駛、音樂娛樂等重要資訊。

續航力表現上，全新改款 Electra E5 續航里程將超過 620 公里，主要原因是升級搭載了 79.7kWh 電池組，另外原廠還提供了 68.4kWh 和 65kWh 電池組供消費者選擇，並有前輪驅動和全輪驅動。在最強勁的動力模式下，Electra E5 可在 6.4 秒內從 0 加速到每小時 100 公里。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車新車電動車ElectraE5小改款中國大陸

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