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「你好賓士」智慧座艙即將再次進化！導入Google AI助理更聰明

▲「你好賓士」智慧座艙將再次進化！導入Google AI助理更聰明。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士預告全新CLA將搭載最新MB.OS，透過導入Google AI助理優化人車互動。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者張慶輝／綜合報導

德國豪華車Mercedes-Benz賓士不僅憑藉品質與品牌力成為領導者，在技術方面也不遺餘力，Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc.（MBRDNA）於1994年在矽谷扎根，憑藉其工程專業與創新精神，將智慧移動的概念注入汽車生活。這座結合德國精工與矽谷創意的實驗室，至今已累積近百項美國專利，涵蓋智慧語音助理、自動駕駛等技術，持續推動豪華移動的未來。

▲「你好賓士」智慧座艙將再次進化！導入Google AI助理更聰明。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士北美研發中心落腳矽谷30餘年，共拿下超過百項專利，涵蓋AI、自動駕駛、車內體驗與電動車等。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Mercedes-Benz AG執行長康松林（Ola Källenius）表示：「創新是我們的核心DNA。30年來，MBRDNA將最前沿技術與Mercedes-Benz卓越的工程融合，多虧團隊的努力，我們得以迎接2025年及未來的挑戰。」他並透露，未來的全新CLA車款與MB.OS系統將是這項創新的最佳證明。

▲「你好賓士」智慧座艙將再次進化！導入Google AI助理更聰明。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲透過導入AI技術，駕駛能以口語化的方式查詢周遭資訊，並且能交由AI判斷評價高低。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

從早期的iPod整合、Apple CarPlay，「你好賓士」到與Microsoft合作將ChatGPT引入MBUX智慧語音助理，Mercedes-Benz不斷致力於透過技術提升駕駛體驗。透過Google Cloud的「Automotive AI Agent」技術，駕駛者能以自然語言查詢「附近有什麼咖啡廳」或「評價最高的餐廳在哪」系統即刻回應並提供導航，讓日常出行更加便捷。

此外，MBRDNA已在美國取得近百項專利，涵蓋AI、自動駕駛、車內體驗與純電技術等領域，目標是打造「更懂你的車」。這些突破不僅為駕駛者帶來便利，也提升生活品質，讓科技真正融入每一次旅程。

▲「你好賓士」智慧座艙將再次進化！導入Google AI助理更聰明。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士也採用Amazon雲端平台，將多項核心業務全面數位化。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Mercedes-Benz不僅專注於車輛技術，還將科技應用於企業營運。透過SAP「RISE with SAP」數位轉型方案與Amazon Web Services（AWS）雲端平台，品牌已將財務、供應鏈、售後服務等核心業務全面數位化。不僅提升了營運效率與安全性，也為未來數據應用與AI模型建立基礎。隨著全新CLA車款及自研系統MB.OS即將登場，Mercedes-Benz計劃提供更完善的OTA（無線更新）、個性化設定與雲端學習功能。

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