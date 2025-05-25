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比亞迪「歐洲第10款新車」開賣！Dolphin Surf搶佔入門電動車級距

圖文／7Car 小七車觀點

BYD (比亞迪) 近日在德國柏林正式發表全新電動車款 Dolphin Surf，成為該品牌進軍歐洲的第10款車型。

▲BYD (比亞迪) 近日在德國柏林正式發表全新電動車款 Dolphin Surf，成為該品牌進軍歐洲的第10款車型。

Dolphin Surf 即為中國大陸海鷗車型的歐洲版本，採用 BYD 旗下的 e-Platform 3.0 平台打造，在中國大陸截至目前已售出超過 44.2 萬輛，成為中國第二暢銷的電動車，僅次於 Tesla Model Y。

▲Dolphin Surf 即為中國大陸海鷗車型的歐洲版本，採用 BYD 旗下的 e-Platform 3.0 平台打造，在中國大陸截至目前已售出超過 44.2 萬輛，成為中國第二暢銷的電動車，僅次於 Tesla Model Y。

Dolphin Surt 在歐洲共推出 3 種編成，續航距離分別為 322 公里與 507 公里，建議售價介於 22,990 至 24,990 歐元 (約合新台幣 78.1~84.9 萬元起)，全車系均採用刀片電池，以及整合 8 大驅動元件於單一模組的電機系統，支援 85kW DC 快充及 V2L 供電功能。

▲Dolphin Surt 在歐洲共推出 3 種編成，續航距離分別為 322 公里與 507 公里，建議售價介於 22,990 至 24,990 歐元 (約合新台幣 78.1~84.9 萬元起)，全車系均採用刀片電池，以及整合 8 大驅動元件於單一模組的電機系統，支援 85kW DC 快充及 V2L 供電功能。

雖然 Dolphin Surf 定位在入門車型，BYD 仍將 LED 頭尾燈、主動式定速巡航系統、車道偏離警示系統、自動緊急煞車系統、智慧型遠光燈控制系統、6 具 SRS 輔助氣囊、支援 Apple CarPlay/Android Auto 與 Hi BYD 聲控功能的 10.1 吋多媒體觸控主機列為標準配備之中。

▲雖然 Dolphin Surf 定位在入門車型，BYD 仍將主動式定速巡航系統、車道偏離警示系統、自動緊急煞車系統、智慧型遠光燈控制系統、6 具 SRS 輔助氣囊等列入標準配備清單之中。

BYD 在歐洲將總部設於匈牙利 [請按此參閱]，又在 4 月以 7,231 輛的成績首度超越 Tesla 的銷售表現，如今在全新 Dolphin Surf 的加入，加上年底前會進軍 12 個新市場，預計其市場表現將持續提升。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BYD比亞迪DolphinSurf海豚電動車汽車新車歐洲

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