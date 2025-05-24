Yamaha「125c.c.白牌三輪重機」改款！嶄新外型、儀表升級

▲影片來源：Yamaha



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha Tricity 3輪速克達除了台灣有販售的Tricity 300外，歐洲也有125c.c.、155c.c.機種，近日歐洲Yamaha就發表新一代Tricity 125，不僅具有新的外觀造型，同時也換上4.2吋TFT全彩儀表，在可連接手機下更增添便利性。

▲Yamaha於歐洲推出新一代Tricity 125，不僅外觀大幅更新，尺碼也縮小，並且具有更好的連接性。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



新Tricity 125外觀明顯不同，在兩側日行燈條與中央頭燈搭配下，讓視覺更加俐落，原廠也縮短車頭、縮小車尾尺碼，讓Tricity 125更加小巧，同時也沿襲了Tricity車系的獨特風格。

▲新Tricity 125在兩側日行燈條、中央頭燈搭配下更加俐落，原廠也縮短車頭，讓這款3輪重機更輕巧靈活。



Tricity 125也具有Yamaha獨家的LMW（Leaning Multi-Wheel）多輪傾斜轉向系統，具有穩定的前2後1駕馭體驗，全車系也標配UBS連動煞車系統，同時也換上新的4.2吋全彩TFT互聯儀表，可透過Yamaha MY Ride App與手機相連，提供Turn-by-turn導航、來電接聽、訊息、音樂等功能。

▲Tricity 125搭載全彩4吋TFT儀表，可透過App與手機連接，提供導航、音樂、來電接聽等功能。



動力部分，Tricity 125搭載通過EURO 5+的125c.c.水冷Blue Core單缸引擎，具有12.2匹／1.14公斤米扭力，另外也具備Stop＆Start怠速熄火系統，具有平均油耗43.47km／L表現，歐洲當地售價自4,801歐元起，折合新台幣約16.3萬。

▲動力採Blue Core水冷單缸引擎，具有Yamaha獨家的LMW（Leaning Multi-Wheel）多輪傾斜轉向系統。