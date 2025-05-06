89萬起！台灣「現代國產休旅」3車型都是百萬內　5月對決TOYOTA神車

▲台灣國產跨界休旅新選擇！Hyundai現代Mufasa開啟預售。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的現代Hyundai Mufasa來了！台灣原廠於5月6日啟動預售，首波提供3款車型，且都是原廠日前承諾的百萬有找，全車系都具備L2輔助駕駛，要來挑戰級距霸主TOYOTA Corolla Cross。

▲入門款90萬有找，頂規更是不超過百萬。

全新Mufasa提供GLA、GLB與GLC三種等級選擇，預售價分別為89萬元、92萬元、96萬元，本周末起，Mufasa將全面進駐全台原廠展示中心，有在觀望的消費者，可以親臨展間賞車了。預計5月14日正式上市。

▲全車系都符合L2等級的輔助駕駛。

3車型售價都不超過百萬，且全車系配備也是符合台灣消費者安全需求，都具備L2等級的輔助駕駛科技，整合ACC、LFA車道跟隨、LKA車道維持等功能，89萬入門款主要少了盲點偵測、RCTA後方來車警示等。

Mufasa剛好填補Venue、Tucson L中間空缺的一級戰區，其尺碼4,475x1,850x1,686mm、軸距2,680mm，直接針對TOYOTA Corolla Cross、HONDA HR-V級距。

▲動力採用2.0升自然進氣。

3款車型都採用2.0升自然進氣引擎，提供160匹馬力、19.7公斤米扭力，日前在能源局繳出14.8km/L平均油耗。