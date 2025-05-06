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MG「全新7人座MPV」印度預告上市！頭等艙座椅超豪華挑戰TOYOTA阿法

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

於今年1月印度車展發表的MG全新M9電動7人座MPV，近期準備在當地上市，為了與其他平價車款作區別，原廠還特別為M9開設專屬的高端銷售通路「MG Select」販售管道。

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

▲內艙超豪華舒適，當地預估售價折合新台幣250萬。

MG M9以其寬敞的三排座艙設計，提供6人或7人座版本。車長達5,270mm，軸距為3,200mm，為乘客提供充裕的乘坐空間。市場競爭對手直指TOYOTA Alphard阿法而來，預計售價約為650萬印度盧比，折合新台幣約250萬元。

重點專為大老闆設計的後排空間，第2排配有可調式Ottoman座椅，具備8種按摩模式，並可透過扶手上的觸控螢幕進行調整。內裝採用3區恆溫空調系統、雙片大面積全景天窗、12具喇叭揚聲器音響系統，以及多色氛圍燈，營造出頂級的乘坐體驗。

▲MG M9全新電動7人座MPV，印度開放訂車為上市作準備！（圖／翻攝自MG）

▲採用90kWh電池，續航力430公里。

MG M9搭載90kWh電池組，單馬達提供241匹馬力，最高時速可達180公里。在WLTP標準下，續航力可達430公里。支援125 kW DC快充技術，僅需30分鐘即可將電量從30%充至80%。

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