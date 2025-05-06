「特斯拉Model Y」北美推動力升級！新台幣6萬馬力提升100匹、加速更快

▲特斯拉Model Y北美釋出動力升級套件！開價折合新台幣6萬。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

銷量拉緊報的特斯拉Tesla電動車，近來北美官方於X社群平台公布，將針對Model Y釋出Acceleration Boost動力升級套件，讓雙馬達四驅的Model Y性能提升100匹馬力，0～96km/h加速縮短到4.2秒完成！

▲北美消費者可透過APP付費啟動OTA遠端升級動力。（圖／翻攝自X社群）

5月才剛剛於台灣正式亮相的改款新特斯拉Model Y，原廠近來為北美車主謀福利，其針對雙馬達四驅的Model Y，車主可利用APP付費升級方案，透過OTA遠端更新方式，售價為2千美金，折合新台幣6萬。

啟用加速升級套件後，Model Y Long Range AWD雙馬達四驅，0～96km/h加速，從原本4.6秒縮短到4.2秒完成，升級後約能提升100匹馬力。在尚未問世的Model Y Performance，新車透過動力升級後，成為車系中最強的性能擔當。

▲台灣市場日前已正式亮相改款新Model Y，並陸續進駐展間。

台灣市場上，於5月2日正式亮相改款新Model Y，提供單馬達後驅、雙馬達四驅兩種車型，售價189.99萬、229.99萬，將在6月開始首批交付。