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「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣無緣的TNGA平台新一代TOYOTA Sienta，可是在日本MPV級距的當紅炸子雞，近來當地知名品牌YURT為TOYOTA Sienta精心設計的露營升級套件，其售價只需折合新台幣12萬就能入主！

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲套件讓TOYOTA Sienta擁有更好的置物空間規劃。

專為露營玩家設計的TOYOTA Sienta VanLife Roomkit 套件，為Sienta提升更具質感、優質的露營生活。讓Sienta轉變為溫馨的移動小木屋，為喜愛露營與車宿生活的用戶提供全新選擇。新套件降價來到59.4 萬日圓，折合約新台幣 12 萬元。

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本知名品牌為Sienta量身打造露營升級套件！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲換上大量的木紋飾板，另提供木質座椅、餐桌。

新VanLife Roomkit 套件將原本的桃花心木飾板改為日本國產柏木，保留堅固耐用的特性，同時減輕重量。地板採用平整化設計，提升整體舒適度。內部配置靈活多變，包括可折疊木製座椅與收納式餐桌，後廂底板可拉出作為桌子使用，滿足不同的使用情境。

VanLife Roomkit 套件的安裝過程僅需工具手轉螺絲施工，無需更動車身結構，避免驗車問題。套件可輕鬆拆卸，讓用戶在需要時恢復原有車內配置。天然實木飾板由專業木匠手工打造，擁有宜人的質感與香氣，營造出溫馨舒適的座艙氛圍。

外觀與動力系統維持原有配置。搭載 1.5 升3缸油電混合動力系統，提供 116 匹綜效馬力，搭配 e-CVT變速箱，平均油耗達28.5 km/L，展現高效節能表現。

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關鍵字：TOYOTASientaMPVTNGA大改款油電休旅車

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