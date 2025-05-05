「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

▲TOYOTA RAV4換上一身勁裝！展現主打戶外休閒風。（圖／翻攝自Youtube@Garage Car）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸廣汽豐田展出Highlander Active Concept概念車吸引不少眼球，而一汽豐田也不甘示弱推出RAV4 Active Concept概念休旅，為末代的5代RAV4帶來更多可看點，外觀、內裝都經過不少心思設計，主打帥氣的戶外休閒風！

▲外觀、Logo特別採用青銅色烤漆。

就算6代大改款即將在今年登場，不過5代RAV4仍具有高人氣銷售表現，而大陸市場的一汽豐田近期就推出RAV4 Active Concept概念休旅，為後續的量產上市作準備。

新車採用青銅色烤漆，車頭的牛頭牌Logo也經過換色處理來呼應，水箱護罩、後視鏡等細節經過黑化烤漆處理，另搭配消光黑鋁圈與橘色剎車卡鉗點綴，車頂特別增加行李架，為戶外休閒玩家提供更多的置物空間。

▲座椅、安全帶採用橘色點綴。

車內細節也不馬虎，與外觀呼應，採用橘色的車縫線、安全帶點綴，提高視覺的辨識度與層次感，動力維持熟悉的2.5升油電引擎，這輛全新的特仕車休旅預計近期上市，為末代的第5代RAV4拚人氣，準備迎接大改款RAV4到來。