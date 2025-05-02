189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱　第2季末交車

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Tesla車主心心念念的改款新Model Y終於來了！台灣原廠於5月2日首度展出新Model Y，入門後驅、雙馬達四驅同步亮相，全新 Model Y 將於 5 月 3 日起於全台 Tesla 體驗店開放鑑賞，預計將於第2季末開始台灣首批交付！

▲改款Model Y當初首發版完售，目前提供後驅入門、雙馬達四驅2款車型。

現場展示灰車為後驅入門款189.99萬、白車為雙馬達四驅229.99萬，至於首批的限量首發版244.99萬早已完售，並未在現場展出。後驅續航力517公里、雙馬達四驅為603公里。

▲車頭變得簡潔俐落，後方導入顯眼的一體式貫穿尾燈。

外觀小針美容，風格更洗鍊，空氣力學更進化，新Model Y車頭燈組經過微幅更新，內部導光條輪廓與照明性更明顯，車身線條、輪廓維持原新設計，但在細節處做微調，搭配新造型鋁圈，並依等級款式有所不同，新造型設計也會空氣力學達到更好發展，進而優化續航力。

▲實體排檔座取消、加大的螢幕與後座影音系統，讓Model Y展現更討喜的科技感。

內裝變化程度相當有感，具備多項內裝與細節升級，包括環繞式 256 色氣氛燈、15.4 吋中央觸控螢幕、後排 8 吋觸控螢幕、前排通風座椅、可一鍵自動傾倒的後排加長座椅，以及標準配備的 HEPA 空調過濾系統與全新鍍銀隔熱全景天窗。

▲新15.4吋螢幕使用回饋靈敏、直覺，車輛大多操作都能透過螢幕設定。

相較於改款前，原本方向盤後方的排檔，車主可透過加大的15.4吋螢幕進行車輛控制，若是遇到螢幕有狀況，車頂閱讀燈旁邊仍有P、R、N、D檔位按鍵。事實上，設計與日前上市的煥新版Model 3大同小異，雖然需要一些適應時間，但實際操作後發現回饋清晰，使用上並不困難，且省去撥桿讓前方視野更開闊。

▲後座影音螢幕是改款亮點，操作簡單，流暢度相當優秀。

後座第2排是Model 3、Model Y改款的亮點之一，讓家人乘坐不再只是配角，後座新增 8 吋後排娛樂螢幕，可控制後座空調、播放影音內容（支援 Netflix、YouTube 等），椅背角度與腿部空間仍維持原本優勢，舒適度不打折扣。

▲白色內裝需加價選配3.75萬。

現場也特別展出加價3.75萬的白色內裝，讓Model Y顯得更為貴氣質感，若消費者想體驗更智慧的輔助駕駛功能，可再選配22.2萬的FSD自動駕駛、11.1萬的Autopilot輔助駕駛系統。

▲前方提供置物空間，後方行李廂高達2,100L。

全新 Model Y 重新調校懸吊系統，帶來更順暢的操控體驗與靈敏轉向表現，並透過最佳化空氣力學設計實現媲美轎車的能耗效率。搭配超過 2,100L的行李廂寬敞載物空間。

▲Model 3推出優惠促銷。

現場除了有主角Model Y，持續熱銷的新Model 3也一同湊熱鬧，原廠表示，本季度亦針對 Model 3 推出現貨車專享禮遇，於 6 月 30 日前訂購並完成交付，享低利購車或租賃折扣，Performance 車款更可享免費超充里程。