Land Rover「豪華電動休旅成功挑戰北極圈」！強大越野能力不打折

圖文／7Car 小七車觀點

為驗證電動豪華休旅車在極端環境中的可靠性與駕駛體驗，Land Rover 近日於官方網站宣布，全新 Range Rover Electric 原型車已順利完成第二階段的北極圈冬季測試，進一步朝量產版本邁進。該項測試於瑞典 Arjeplog 進行，為整體研發計畫的重要一環。

在此次測試中，工程團隊針對動態性能、單踏板駕駛模式與雙氣室可調式氣壓懸吊進行優化，同時測試新開發的 ThermAssist™ 熱能管理系統。該系統可望提升續航力表現，即便在低至攝氏零下 10 度的條件下，依舊能兼顧座艙溫暖與充電效率，並降低最高達 40% 的暖氣能耗。

作為品牌首款純電車型，Range Rover Electric 搭載自家研發的高壓 800V 電池系統，其 117kWh 鋰電池採雙層堆疊的模組配置，內含 344 顆棱柱型電芯，不僅優化車重分佈，也強化車身剛性以維持一貫的行路質感。透過更精準的扭力輸出與整合式驅動動態系統（IDD），該車得以在結冰坡道上穩定攀升，展現四輪傳動系統在低抓地力環境中的調整能力。

官方表示，單踏板駕駛結合 Terrain Response 地形反應系統，除可實現再生煞車充電，更可在山坡停止時自動啟用陡坡起步輔助，無需踩剎車便能再度啟動，進一步提升駕駛直覺與便利性。

從全球市場的角度觀察，Range Rover Electric 的開發進程顯示 JLR 集團對層峰純電市場的積極佈局。在豪華 SUV 逐步電動化的當下，品牌如何維持 Range Rover 一貫的全地形實力與車艙舒適體驗，將是其產品差異化的關鍵。未來量產版本預計將進一步公佈技術規格與預售資訊，對鎖定頂級純電 SUV 市場的消費者而言，值得持續關注其後續發展。