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11.5萬起！台灣山葉「國產化YZF-R15」開賣　新3缸仿賽R9同步登場

▲國產化YZF-R15／R15 M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha台灣山葉今（30）日展開國產化YZF-R15／R15 M預售，並同步公布YZF-R9三缸仿賽重機售價。（圖／翻攝自Yamaha）

記者林鼎智／綜合報導

繼先前出現在2月能耗測試名單後，Yamaha台灣山葉今（30）日也展開「國產化YZF-R15」預售，新車售價自11.5萬起，共有3款車色。另外也同步公布YZF-R9售價，這款新3缸仿賽重機將於5／5起展開預售，售價為58.8萬元。

台灣山葉國產化YZF-R15售價（不含牌險）
YZF-R15：115,000元
YZF-R15 M：120,000元

YZF-R9：588,000元（不含牌險）

首先在國產化R15方面，共提供競技藍、鍛焰紅、暗影黑3車色，配備上同樣具有Deltabox高剛性車架、37mm前倒叉、鋁合金後搖臂、後多連桿避震等，並標配TCS循跡控制系統、ABS防鎖死煞車及滑動式離合器。至於高規R15M則具有更多專屬配備，包括KYB金色前倒叉、後避震塗裝、碳纖壓紋坐墊、3D銘牌、快排系統，並升級5吋TFT全彩儀表等，售價則是12萬元。

國產化YZF-R15／R15 M動力部分皆搭載155c.c.水冷單缸引擎、具有最大馬力18.4匹／10,000rpm、最大扭力1.4公斤米／7,500rpm，全車裝備重量141公斤、座高815mm，為台灣白牌輕檔車市場帶來新選擇。

▲國產化YZF-R15／R15 M。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YZF-R15 M具有金色前倒叉、快排系統、5吋TFT全彩儀表等配備，售價為12萬元。

至於「新3缸仿賽重機」YZF-R9（相關報導）方面，台灣山葉也將自5／5起於全台YMS重機旗艦店展開預購，售價為588,000元（不含牌險）。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YZF-R9詮釋Supersport精神，車頭也有顯眼的定風翼，電控系統豐富，售價為58.8萬元。

新YZF-R9重新詮釋Supersport精神，外觀採M型進氣口、中央LED頭燈、定風翼等，制動系統則搭載Brembo Stylema卡鉗x前320mm雙碟、後單活塞卡鉗x220mm碟盤，配有IMU 6軸感知器，包括循跡防滑、滑移控制、防車頭浮舉及彈射起步等豐富電控，懸吊則為前KYB 43mm全可調前倒叉、後可調式中置多連桿避震，共有3車色。

動力上新YZF-R9採CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具有最大馬力74.3匹／6,000rpm、最大扭力8.7公斤米／6,000rpm，預計今年下半年陸續交車。

▲YZF-R9。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YZF-R9。（圖／翻攝自Yamaha）

▲YZF-R9採CP3 890c.c.水冷3缸引擎，具有最大馬力74.3匹／8.7公斤米扭力，電控系統滿載、同時採前43mm KYB全可調倒叉，配備相當豐富。

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