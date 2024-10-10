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Yamaha「新3缸仿賽重機」YZF-R9亮相！新車架、電控制動配備滿滿

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

經過一段時間的等待，Yamaha（山葉）正式推出「新3缸仿賽重機」YZF-R9，這輛新車除了搭載 CP3 899c.c.3缸引擎外，也換上全新開發的Deltabox鋁合金車架、Brembo Stylema輻射卡鉗與豐富電控系統，售價也很有競爭力，北美售價為12,499美元（折合新台幣約40.2萬），在當地比Triumph Street Triple 765 RS、Aprilia RS660便宜。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha推出新YZF-R9 3缸仿賽重機，具有全新開發的Deltabox鋁合金車架、Brembo Stylema輻射卡鉗與豐富電控系統。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新R9乍看下與R7相似，原廠也將其定位在兼具賽道、街道的產品，在騎姿上並不會像R6那樣戰鬥，全車車重195公斤、座高830mm。車頭延續R DNA家族風格，中央處設有頭燈，兩側還有明顯的空力套件，同時懸吊也換上KYB SDF前全可調倒叉、後KYB全可調多連桿後避震，制動系統也與2025年式R1一樣，捨棄雙子星卡鉗，改採Brembo Stylema輻射對4活塞卡鉗，搭配前320mm雙碟盤，後煞則採單活塞卡鉗x220mm碟盤。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲全新開發的Deltabox鋁合金車架，使R9車重195公斤。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲車頭中央設置頭燈，並具有兩側定風翼優化空力效果。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲懸吊與制動都和新年式R1看齊，採KYB SDF前全可調倒叉、後KYB全可調多連桿後避震，制動則是Brembo Stylema輻射對4活塞卡鉗。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲儀表為5吋TFT全彩螢幕，具有Y-Connect手機支援功能。

▲Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲R9騎姿設定兼具賽道與一般道路使用。

新R9搭載5吋TFT全彩儀表，可支援Y-Connect進行手機連結，另外電控系統上也有6軸IMU，具有9段TCS循跡控制系統、SCS三段滑動控制系統、BCS煞車控制系統、Launch Control彈射起步，另外也可關閉後輪ABS系統。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲動力搭載CP3 890c.c.三缸引擎，原廠也調整齒比、ECU電腦，使R9具有更好的高速表現。

動力上，R9與MT-09同樣搭載CP3 890c.c.三缸引擎，具有最大馬力119匹／10,000rpm、9.5公斤米扭力／7,000rpm，原廠也換上加大散熱水箱、前後齒盤換成16／43、優化ECU電腦，使R9也具有更好的高速表現。 新YZF-R9預計在明年3月上市，共有Team Yamaha Blue藍、Matte Raven Black黑與Intensity White/Redline三款車色選擇，台灣目前也有貿易商準備開始接單。

▲Yamaha Yzf-R9 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲目前新R9美國售價為12,499美元（折合新台幣約40.2萬），將在明年3月上市。

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