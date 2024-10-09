全新「Mini Cooper敞篷版」亮相！單一2.0升動力、18秒就能開篷

▲新一代Mini Cooper Convertible敞篷版亮相，售價自34,945 美元起，折合新台幣約112.5萬。（圖／翻攝自Mini，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

新一代Mini Cooper在3門、5門及電動車亮相後，近日Mini原廠也推出敞篷版本，也讓Mini Cooper Convertible敞篷車型自2004年日內瓦車展推出後延續至今，預計明年1月就會美國上市，當地售價自34,945 美元起，折合新台幣約112.5萬。

▲Mini Cooper敞篷版同樣換上新世代外型，包括8角型水箱護罩、標配3種不同燈光圖案的LED頭燈。



Mini Cooper敞篷版同樣換上新世代外型，包括8角型水箱護罩、標配3種不同燈光圖案的LED頭燈、輪圈自17吋起；最帥氣的電動軟頂敞篷可在30km／h下，完成18秒開篷、15秒關篷，另外翻車防護系統也隱藏在頭枕後方，若系統偵測車輛有翻覆風險，就會自行啟動以保護乘員頭部安全。

▲Mini Cooper敞篷版配備直徑9.45吋的圓形OLED螢幕、Mini Operating System 9影音系統，後行李廂空間則自160公升起。



在開篷的情況下，Mini Cooper敞篷版後行李廂空間為160公升，關篷時則是215公升。車內也同樣採簡潔設計、織布縫面材質，並具有直徑9.45吋的圓形OLED螢幕、Mini Operating System 9影音系統。

動力上，Mini Cooper敞篷車皆搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎，入門車型具有161匹馬力／25.4公斤米扭力，而Mini Cooper S敞篷則是201匹／30.6公斤米扭力，靜止加速破百為5.9秒、極速可達241km／h，至於更強悍的JCW版本則尚未公布。

▲台灣市場目前有新一代Mini Cooper 3門／5門車型，敞篷版本則還不確定是否導入。