ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

圖文／7Car 小七車觀點

本次 2024 鴻海科技日上亮相 Model U、Model D 等全新車款，而在展場上還有一款全新產品首次登場，那就是 Model A 雛形車，是由 MIH 開放電動車聯盟關潤 (Jun Seki) 為首的日本團隊所負責設計的作品。本站也實際走訪現場進行實際拍攝，帶領讀者們一睹為快。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲鴻華先進 Model A 於本屆 2024 鴻海科技日首次登場。

外觀方面，Model A 擁有相當強烈的日式風格，車身尺碼看上去相當小巧可愛，如同當地市場相當熱門的微型 MPV，設計風格整體來說簡約前衛，車頭擁有貫穿式 LED 燈條以及會發光的 Foxconn 字樣廠徽，同時在保險桿上亦可見燈具，同時亦可發現前擋風玻璃傾斜角度相對明顯，相信是為了能有效降低風阻並提升效能；車側則擁有側滑門配置，在左側葉子鈑處設有一個顯示面板，可呈現出電量、續航里程、時間、氣溫等重要資訊，並踏上 18 吋低風阻造型鋁圈，在側裙上同樣可見會發光的 Foxconn 字樣廠徽；車尾則為典型方正的垂直設計，配上非連貫尾燈。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲Model A 擁有相當強烈的日式風格，車身尺碼看上去相當小巧可愛，如同當地市場相當熱門的微型 MPV。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲設計風格整體來說簡約前衛，車頭擁有貫穿式 LED 燈條以及會發光的 Foxconn 字樣廠徽，同時在保險桿上亦可見燈具。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲前擋風玻璃傾斜角度相對明顯，相信是為了能有效降低風阻並提升效能。車側則擁有側滑門配置，在左側葉子鈑處設有一個顯示面板，可呈現出電量、續航里程、時間、氣溫等重要資訊。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲在側裙上同樣可見會發光的 Foxconn 字樣廠徽。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲踏上 18 吋低風阻造型鋁圈。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲車尾則為典型方正的垂直設計，配上非連貫尾燈。

從放置於一旁的示範模型可發現，其灰白雙色內裝同樣十分簡約，門板材質更以織布作為鋪陳，儀表檯享有軛式多功能方向盤、數位液晶儀錶、大尺寸多媒體觸控螢幕以及環抱式氣氛燈條，後排採取三人座配置，並可見擁有十分平整的底板設計，將空間最大化。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

▲後排採取三人座配置，並可見擁有十分平整的底板設計，將空間最大化。

輕型車是日本各家車廠的必爭之地，即便擁有緊湊尺碼，卻能提供大而實用的內部乘坐與置物空間，是當地市場的重要大餅，而 Model A 便是看準這樣的商機而登場，相信若能順利量產，將擁有重大的影響力。

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

日系微型 MPV　鴻華先進 Model A 實拍

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：鴻海科技日ModelA日系微型MPV電動電動車汽車新車鴻華先進

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

最新文章

鴻海科技日微型電動MPV亮相2024-10-09

嘉年華老車「轉世重生變電動車」2024-10-09

美規Lexus LC新年式亮相2024-10-08

TOYOTA、Subaru傳開發新電動車2024-10-08

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

鴻海科技日／Model U電動小巴2024-10-08

鴻海科技日／納智捷n7長程版開箱2024-10-08

鴻海科技日／Model D7人電動MPV2024-10-08

鴻海科技日／Model B電動跨界2024-10-08

鴻海科技日電動車大出n7長程版現身2024-10-08

熱門文章

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

嘉年華老車「轉世重生變電動車」2024-10-09

鴻海科技日／納智捷n7長程版開箱2024-10-08

鴻海科技日微型電動MPV亮相2024-10-09

鴻海科技日／Model B電動跨界2024-10-08

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬2024-10-03

TOYOTA Corolla Cross試駕2024-10-07

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了2024-10-07

法拉利全新V12引擎超跑本月登台2024-10-08

鴻海科技日／Model D7人電動MPV2024-10-08

相關新聞

嘉年華老車「轉世重生變電動車」！KIA英國慶成立80周年推魔改版本

嘉年華老車「轉世重生變電動車」！KIA英國慶成立80周年推魔改版本

美規Lexus LC新年式亮相！底盤優化調校、折新台幣323.4萬起

美規Lexus LC新年式亮相！底盤優化調校、折新台幣323.4萬起

TOYOTA、Subaru傳開發「第2款電動車」　共用零件、不同工廠生產

TOYOTA、Subaru傳開發「第2款電動車」　共用零件、不同工廠生產

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

美媒：為了擺脫虧損　中國純電車廠轉向油電混合動力車

美媒：為了擺脫虧損　中國純電車廠轉向油電混合動力車

讀者迴響

熱門文章

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

嘉年華老車「轉世重生變電動車」！KIA英國慶成立80周年推魔改版本

嘉年華老車「轉世重生變電動車」！KIA英國慶成立80周年推魔改版本

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366