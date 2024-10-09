鴻海科技日藏亮點「日系微型電動MPV」首次亮相！小巧造型更可愛

圖文／7Car 小七車觀點

本次 2024 鴻海科技日上亮相 Model U、Model D 等全新車款，而在展場上還有一款全新產品首次登場，那就是 Model A 雛形車，是由 MIH 開放電動車聯盟關潤 (Jun Seki) 為首的日本團隊所負責設計的作品。本站也實際走訪現場進行實際拍攝，帶領讀者們一睹為快。

▲鴻華先進 Model A 於本屆 2024 鴻海科技日首次登場。

外觀方面，Model A 擁有相當強烈的日式風格，車身尺碼看上去相當小巧可愛，如同當地市場相當熱門的微型 MPV，設計風格整體來說簡約前衛，車頭擁有貫穿式 LED 燈條以及會發光的 Foxconn 字樣廠徽，同時在保險桿上亦可見燈具，同時亦可發現前擋風玻璃傾斜角度相對明顯，相信是為了能有效降低風阻並提升效能；車側則擁有側滑門配置，在左側葉子鈑處設有一個顯示面板，可呈現出電量、續航里程、時間、氣溫等重要資訊，並踏上 18 吋低風阻造型鋁圈，在側裙上同樣可見會發光的 Foxconn 字樣廠徽；車尾則為典型方正的垂直設計，配上非連貫尾燈。

▲Model A 擁有相當強烈的日式風格，車身尺碼看上去相當小巧可愛，如同當地市場相當熱門的微型 MPV。

▲設計風格整體來說簡約前衛，車頭擁有貫穿式 LED 燈條以及會發光的 Foxconn 字樣廠徽，同時在保險桿上亦可見燈具。

▲前擋風玻璃傾斜角度相對明顯，相信是為了能有效降低風阻並提升效能。車側則擁有側滑門配置，在左側葉子鈑處設有一個顯示面板，可呈現出電量、續航里程、時間、氣溫等重要資訊。

▲在側裙上同樣可見會發光的 Foxconn 字樣廠徽。

▲踏上 18 吋低風阻造型鋁圈。

▲車尾則為典型方正的垂直設計，配上非連貫尾燈。

從放置於一旁的示範模型可發現，其灰白雙色內裝同樣十分簡約，門板材質更以織布作為鋪陳，儀表檯享有軛式多功能方向盤、數位液晶儀錶、大尺寸多媒體觸控螢幕以及環抱式氣氛燈條，後排採取三人座配置，並可見擁有十分平整的底板設計，將空間最大化。

▲後排採取三人座配置，並可見擁有十分平整的底板設計，將空間最大化。

輕型車是日本各家車廠的必爭之地，即便擁有緊湊尺碼，卻能提供大而實用的內部乘坐與置物空間，是當地市場的重要大餅，而 Model A 便是看準這樣的商機而登場，相信若能順利量產，將擁有重大的影響力。