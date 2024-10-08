鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻海全新Model D初亮相讓人驚艷（連結），具備不俗的寬敞7人座空間與豪華格局，《ETtoday車雲》也特別詢問與鴻海保持密切合作的納智捷品牌，納智捷官方表示，確實對Model D有高度興趣，似乎在暗示全新的Model D市售量產有譜了！

▲Model D最新平台打造，續航力達800公里。

全新Model D即將進軍7人座MPV市場，觀察目前台灣MPV市場，HONDA Odyssey、TOYOTA Previa相繼退場，目前僅剩Hyundai Custin一枝獨秀，對Model D有極佳的切入時間點，在市場面向、話題性都有相當高的熱度，若納智捷抓住機會，趁勢市售量產Model D，將是台灣第1款國產化電動7人座MPV！

▲奢華內裝加上頭等艙座椅，儀式感給好給滿。

全新Model D在內裝更讓人印象深刻，其5.1米車長、3.2米軸距具備寬敞的7人座空間，不僅科技亮點配備給好給滿，奢華的車室布局，頭等艙按摩座椅、後座大面積的液晶螢幕等，論氣派、格局確實能與TOYOTA Alphard一搏。

▲全新ID.Buzz即將上市，是台灣目前市面上第1款電動7人座MPV。

全新Model D未來國產上市後，相信能衝擊不少油車的7人座市場，更是國產第1輛電動正7人座，值得一提的是，福斯商旅也預計在10月18日上市ID.Buzz，目前預售價239.8萬，同樣也是鎖定市場罕見的電動正7人座市場而來。