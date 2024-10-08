ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

鴻海科技日／納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」挑戰TOYOTA阿法

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

鴻海全新Model D初亮相讓人驚艷（連結），具備不俗的寬敞7人座空間與豪華格局，《ETtoday車雲》也特別詢問與鴻海保持密切合作的納智捷品牌，納智捷官方表示，確實對Model D有高度興趣，似乎在暗示全新的Model D市售量產有譜了！

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model D最新平台打造，續航力達800公里。

全新Model D即將進軍7人座MPV市場，觀察目前台灣MPV市場，HONDA Odyssey、TOYOTA Previa相繼退場，目前僅剩Hyundai Custin一枝獨秀，對Model D有極佳的切入時間點，在市場面向、話題性都有相當高的熱度，若納智捷抓住機會，趁勢市售量產Model D，將是台灣第1款國產化電動7人座MPV！

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海全新Model D首度亮相！納智捷表示積極評估導入。（圖／記者林鼎智攝）

▲奢華內裝加上頭等艙座椅，儀式感給好給滿。

全新Model D在內裝更讓人印象深刻，其5.1米車長、3.2米軸距具備寬敞的7人座空間，不僅科技亮點配備給好給滿，奢華的車室布局，頭等艙按摩座椅、後座大面積的液晶螢幕等，論氣派、格局確實能與TOYOTA Alphard一搏。

▲id.buzz

▲全新ID.Buzz即將上市，是台灣目前市面上第1款電動7人座MPV。

全新Model D未來國產上市後，相信能衝擊不少油車的7人座市場，更是國產第1輛電動正7人座，值得一提的是，福斯商旅也預計在10月18日上市ID.Buzz，目前預售價239.8萬，同樣也是鎖定市場罕見的電動正7人座市場而來。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LUXGENModel Cn⁷鴻海電動車休旅車7人座URXU6Model D

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

TOYOTA、Subaru傳開發新電動車2024-10-08

納智捷評估「國產全新電動7人座MPV」2024-10-08

鴻海科技日／Model U電動小巴2024-10-08

鴻海科技日／納智捷n7長程版開箱2024-10-08

鴻海科技日／Model D7人電動MPV2024-10-08

鴻海科技日／Model B電動跨界2024-10-08

鴻海科技日電動車大出n7長程版現身2024-10-08

賓士電動廂型車VAN.EA首度現身2024-10-08

法拉利全新V12引擎超跑本月登台2024-10-08

TOYOTA Corolla Cross試駕2024-10-07

熱門文章

鴻海科技日電動車大出n7長程版現身2024-10-08

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點2024-10-07

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千2024-10-07

鴻海科技日／Model B電動跨界2024-10-08

台灣賓士9人座Vito Tourer上市2024-10-07

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了2024-10-07

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬2024-10-07

TOYOTA Corolla Cross試駕2024-10-07

賓士電動廂型車VAN.EA首度現身2024-10-08

法拉利全新V12引擎超跑本月登台2024-10-08

相關新聞

美媒：為了擺脫虧損　中國純電車廠轉向油電混合動力車

美媒：為了擺脫虧損　中國純電車廠轉向油電混合動力車

鴻海科技日／「Model U電動小巴」豪華亮相　高度客製化還有迷你吧

鴻海科技日／「Model U電動小巴」豪華亮相　高度客製化還有迷你吧

輝達GB200產能巨大！劉揚偉：新產品B300公布後也會密切合作

輝達GB200產能巨大！劉揚偉：新產品B300公布後也會密切合作

休旅車剎車失靈「時速200km狂飆」駕駛求救　警出奇招救他一命

休旅車剎車失靈「時速200km狂飆」駕駛求救　警出奇招救他一命

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

讀者迴響

熱門文章

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366