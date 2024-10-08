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鴻海科技日／「Model U電動小巴」豪華亮相　高度客製化還有迷你吧

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日推出Model U電動小巴，主打商務接駁，最多可乘載21名乘員。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

繼Model T電動公車後，鴻海科技日今（8）日也推出Model U電動小巴，主打商務接駁、更適合市區巷弄穿梭，而且車內還能根據需求配置，包括VIP專區、迷你吧、咖啡機等，在改變座位後Model U最多可乘載21名乘員。

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model U電動小巴車長6,990mm、車寬2,080mm、車高2,650mm，軸距3,995mm，外觀延續Model T的簡約風格。

Model U電動小巴車長6,990mm、車寬2,080mm、車高2,650mm，軸距3,995mm，外觀與Pininfarina合作，延續Model T的簡約科技風格，車門則採折角對開式設計，透過新鋁框架、優化車架結構，減輕626公斤車重，並經過空氣力學設計。

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model U可依需求客製化，現場展車為豪華版本，具有4座獨立座椅、迷你吧。

不過，現場並無公布Model U電動小巴的動力，僅表示最大續航力為275公里，並可依需求選擇電池容量；車內則採12.3吋數位儀表、15.6吋IVI中控螢幕。現場展車內部具有4人獨立座椅、迷你吧設計，結合暖色車室燈光、大螢幕等，實際入內相當寬敞舒適，在車身尺碼適中、且可提高度客製化下，相當適合商務接駁、保母車用途。

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日Model U電動小巴 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model U座艙採12.3吋數位儀表、15.6吋IVI中控螢幕，不過並無公布動力，僅表示最大續航力為275公里。

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