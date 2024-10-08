ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日今（8）日登場，現場展出一系列電動車，其中電動跨界Model B將以納智捷n5上市，售價有望壓在百萬內。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

鴻海科技日今（8）日登場，現場一次排開各式電動車，包括已上市且甫推出大電池版的Model C（納智捷n7）、Model N電動物流車、Model V電動皮卡，其中展場亮點便是Model B，這款電動跨界將在明年以納智捷n5身份上市，售價有望壓在百萬內。

▲鴻海科技日。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model B具有2米8軸距空間、0.26Cd低風阻表現，同時現場各有後驅、4驅版本。

鴻海Model B車長4,320mm、軸距2,800mm，車頭有著顯眼的橫貫式燈條，與其他車型如Model C、Model S設計相似；另外也配備電子數位後視鏡、隱藏式車門把手、20吋切削輪圈等，同時引擎蓋處、葉子板也採簍空設計，全車更達到0.26Cd超低風阻係數。

現場展出2台Model B，其中一款為單馬達後驅版本，將搭載58kWh電池，具有230匹／34.6公斤米扭力表現；另一款帶有「Performance」字樣的則是雙馬達4驅版本，預料馬力有望來到300匹以上，續航力則在NEDC 500公里以上。

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Model B在引擎蓋、車側有簍空設計，Performance版本採20吋切削輪圈。

座艙方面，Model B具有小型數位儀表、15.6吋大型中控螢幕、雙幅式方向盤等佈局，同時也採電子線傳排檔，設置在方向盤右側撥桿，結合環艙式氛圍燈，整體空間寬敞前衛。鴻海Model B在今年有望正式量產，屆時以納智捷n5車型上市，將成為國產最便宜電動車。

▲鴻海科技日。（圖／記者林鼎智攝）

▲鴻海科技日 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙部分則以小型數位儀表、15.6吋中控螢幕、雙幅式方向盤佈局。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜

最新文章

鴻海科技日／Model B電動跨界2024-10-08

鴻海科技日電動車大出n7長程版現身2024-10-08

賓士電動廂型車VAN.EA首度現身2024-10-08

法拉利全新V12引擎超跑本月登台2024-10-08

TOYOTA Corolla Cross試駕2024-10-07

祖克柏送老婆新車2024-10-07

台灣賓士9人座Vito Tourer上市2024-10-07

麥拉倫「新W1油電超跑」亮相2024-10-07

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬2024-10-07

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千2024-10-07

熱門文章

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千2024-10-07

台灣賓士9人座Vito Tourer上市2024-10-07

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點2024-10-07

賓士電動廂型車VAN.EA首度現身2024-10-08

TOYOTA Corolla Cross試駕2024-10-07

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了2024-10-07

鴻海科技日電動車大出n7長程版現身2024-10-08

法拉利全新V12引擎超跑本月登台2024-10-08

TOYOTA電動休旅車限時限量155萬2024-10-07

祖克柏送老婆新車2024-10-07

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

「納智捷大電池n7」開賣3天訂單破千！中階最熱銷　現身鴻海科技日

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

229萬起！台灣賓士「9人座Vito Tourer」上市　商旅定位明年初交車

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

員旅山野生存戰靠XC40 Recharge！VOLVO CARS APP輕鬆搜充電樁＋景點

賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

TOYOTA Corolla Cross試駕！神車休旅進化完全體　配備給到心坎裡

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

特斯拉「80萬全新入門電動車」要來了！執行長馬斯克預告10月重頭戲

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366