鴻海科技日／Model B電動跨界亮相　以納智捷n5上市挑戰國產最便宜





▲鴻海科技日今（8）日登場，現場展出一系列電動車，其中電動跨界Model B將以納智捷n5上市，售價有望壓在百萬內。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

鴻海科技日今（8）日登場，現場一次排開各式電動車，包括已上市且甫推出大電池版的Model C（納智捷n7）、Model N電動物流車、Model V電動皮卡，其中展場亮點便是Model B，這款電動跨界將在明年以納智捷n5身份上市，售價有望壓在百萬內。

▲Model B具有2米8軸距空間、0.26Cd低風阻表現，同時現場各有後驅、4驅版本。



鴻海Model B車長4,320mm、軸距2,800mm，車頭有著顯眼的橫貫式燈條，與其他車型如Model C、Model S設計相似；另外也配備電子數位後視鏡、隱藏式車門把手、20吋切削輪圈等，同時引擎蓋處、葉子板也採簍空設計，全車更達到0.26Cd超低風阻係數。

現場展出2台Model B，其中一款為單馬達後驅版本，將搭載58kWh電池，具有230匹／34.6公斤米扭力表現；另一款帶有「Performance」字樣的則是雙馬達4驅版本，預料馬力有望來到300匹以上，續航力則在NEDC 500公里以上。

▲Model B在引擎蓋、車側有簍空設計，Performance版本採20吋切削輪圈。



座艙方面，Model B具有小型數位儀表、15.6吋大型中控螢幕、雙幅式方向盤等佈局，同時也採電子線傳排檔，設置在方向盤右側撥桿，結合環艙式氛圍燈，整體空間寬敞前衛。鴻海Model B在今年有望正式量產，屆時以納智捷n5車型上市，將成為國產最便宜電動車。

▲座艙部分則以小型數位儀表、15.6吋中控螢幕、雙幅式方向盤佈局。