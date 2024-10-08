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TOYOTA、Subaru傳開發「第2款電動車」　共用零件、不同工廠生產

▲原廠向外媒透露，bZ4X正在開發越野款。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲繼攜手推出bZ4X、Solterra電動休旅後，日媒曝TOYOTA、Subaru將推出第2款電動車，預計在2026年1月正式量產。（圖／翻攝自TOYOTA、Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA（豐田）、Subaru（速霸陸）在推出bZ4X、Solterra電動休旅後，最近日媒也透露，這2間日本車廠將攜手帶來第2款電動車，並且同樣為休旅車款，預計在2026年1月開始量產。

據《日本經濟新聞》報導，這款新電動車不會從頭開發，部分零件將與現行販售的bZ4X／Solterra共用，以加快開發速度並降低成本，同時也會一改現行bZ4X／Solterra在TOYOTA愛知工廠生產，改由速霸陸的矢島工廠負責量產，而新電動車也會在日本上市，並外銷美國、歐洲等其他市場。

▲Subaru（速霸陸）Solterra電動休旅。（圖／翻攝自Subaru）

▲雙方的第2款電動車仍是休旅車款，並且會共享部分料件，同時改由速霸陸的矢島工廠負責生產，圖為Solterra。（圖／翻攝自Subaru）

可惜的是，目前還不清楚新電動車的定位，是否會比bZ4X／Solterra還親民，另外除了這款新車之外，TOYOTA、Subaru還會推出2款新電動車，持續壯大品牌電動車陣容。

值得一提的是，TOYOTA總代理和泰也在10月份針對bZ4X推出限量50台、155萬優惠價（報導請點此），比先前售價降價12萬元，並贈送多項好禮；而速霸陸台灣意美汽車也針對23年式Solterra單色車型推出超值特惠價166.8萬，較原售價189.8萬優惠23萬元。

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關鍵字：汽車電動休旅TOYOTASubarubZ4XSolterra優惠豐田速霸陸第2款

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