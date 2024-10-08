鴻海科技日／Model D「正7人電動MPV」曝！續航800km、搭後軸轉向

▲鴻海科技日推出第4款乘用車Model D，該車為正7人座電動MPV，集結最新技術於一身。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

鴻海「正7人座電動MPV」Model D登場！作為鴻海第4款乘用車，新Model D搭載最新平台、具有800V電能架構，並配備主動式懸吊系統、後軸轉向系統，迴轉半徑只要5.5公尺，可說是集鴻海最新電動車技術於一身。

▲Model D車長 5,195mm、寬 1,995mm、高1,785mm，軸距為 3,200mm，風阻係數僅0.23Cd。



新Model D車長 5,195mm、寬 1,995mm、高1,785mm，軸距為 3,200mm，結合S-DUCT導流、Air curtain等空氣力學設計，在正7人座格局下具有0.23Cd超低風阻係數。視覺上相當前衛、採切削輪圈、隱藏式車門把手，同時車尾也有橫貫式尾燈、後下擴散器及尾門擾流設計，結合流線車頂線條下相當好看。

▲Model D採800V電能架構，充電10分鐘即可跑350公里。



內裝設計上，Model D主打流線、科技感，除了有顯眼的23.6吋IVI中控螢幕外，也具有全景玻璃天窗、第2排影音娛樂螢幕、第2排獨立座椅，並採鴻華先進自行研發的UI使用者介面，提升整體使用者體驗。

Model D在新一代平台下具有800V電能架構，在直流快充下只要10分鐘即可行駛350公里，動力部分則有250匹單馬達後驅、440匹雙馬達4驅選擇，最大續航力可達800公里，若未來正式量產，將成為國產首款電動正7人座MPV，鎖定家庭買家客層。

▲Model D將有單馬達後驅、雙馬達4驅選擇。