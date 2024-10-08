鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

▲預售1天接單破千張的n7／Model C長程版實車首度現身鴻海科技日。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

在今（8）日展開的HHTD24鴻海科技日上，展出了最新的n7／Model C長程版（LR，Long Range），除了換上容量超過80kWh的LFP磷酸鐵鋰電池，使其續航力達到711公里（NEDC標準）外，同時在n7一般版已經銷售超過5,000台後，納智捷也汲取了車主的意見，進一步針對外觀內裝的質感進行強化，使得n7長程版的質感有顯著提升，便利性也大大進步。

▲n7長程版外型最大變動除了獨佔的星耀灰車色外，還有全新式樣的低風阻18吋鋁圈。

從外觀來看，n7長程版的最大特徵，就是獨占了最新的星耀灰車色，相比原先偏藍綠色的鈦空灰，新色更接近時下流行的「水泥灰」，搭配上最新樣式的低風阻18吋鋁圈，呈現出與過去大不相同的視覺質感，後方則一樣有連貫式尾燈，夜間行車識別度極高。

▲今天除了是n7長程版首度現身外，也是首次公開全新的白色內裝。

坐進車內，n7長程版同樣維持12.3吋儀表＋15.6吋直立式觸控螢幕的設定，除了首度曝光的白內裝外，主要變化是透過新增木紋貼片飾板提升視覺與觸覺的質感，搭配上環艙氣氛燈，烘托出有別以往的座艙氛圍，另外前廂蓋新增了氣壓挺桿，使用者不須再手動操作，開闔都更為順手；值得一提的是，長程版的儀表介面和一般版有所區別，同時中央觸控螢幕的層級經過調整，現在所有設定功能都放在同一個頁面內，只須點選左下角的車輛圖案，就能找到所有設定選項。

▲車內透過木紋飾板貼片與64色環艙氣氛燈提升質感，前艙蓋多了氣壓挺桿更便利，中控螢幕的層級邏輯也經過修訂。

最重要的動力單元部分，現在n7長程版換上容量更大的磷酸鐵鋰電池，續航力從一般版的505公里一舉提升至711公里（皆為NEDC標準），帶來更好用更持久的便利性，同時直流充電介面更換為CCS2，並且最大功率也上升至180kW，以確保10%至80%的充電時間可以維持在30分鐘內。今日現場還特地開放實車動態試乘，不過在展覽館內場域有限，難以比較出與一般版的差異，還是得待日後實際道路試駕，才能知道車重增加對動態表現的影響為何。

▲動態試乘車的表顯可用里程超過500公里，整體樣式也與一般版大不相同，直流充電介面改為CCS2。

今天除了n7長程版實車首度現身外，鴻華先進還帶來了美規版的Model C，不僅車頭造型與n7有顯著差異，改搭20吋胎圈組，就連內裝設定也經過改動，中央觸控螢幕改以懸浮式設計，並且整體向上移動，便於駕駛讀取資訊，下方另新增了實體按鍵，操控上更加直覺，數位儀表還能顯示導航圖資，或許也暗示了未來n7有機會增加類似的功能，充電介面則是日前一統江湖的NACS（原特斯拉TPC）以符合市場需求。

▲今天還有美規版Model C同台展演，除了車頭造型大不同外，駕駛介面的配置也更為合理，儀錶板還能顯示導航圖資。