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91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲福特六和發表全新中期改款Kuga，並為其開出91.9萬起的限時優惠價。（圖／記者林鼎智攝）

記者張慶輝／綜合報導

雖然全台放颱風假，不過Ford福特六和仍是在今（2）日發表了全新改款的Kuga休旅車，並為其開出91.9萬起的限時優惠價，各車型較過去降了6至8萬元，這次Kuga針對車型編成進行調整與新增，原先2.0動力獨佔的Vignale現在也下放至1.5動力，並新增了Active跨界車型，此外造型、內裝配備、智駕輔助科技、動力單元都有所精進，使得Kuga的戰力大大提升。

▲91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬。（圖／翻攝自Kuga）

▲91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬。（圖／翻攝自Ford）

▲全車系較先前有6至8萬不等的降幅，部分車型年底前還可再享2萬購車金優惠。（圖／翻攝自Ford）

Ford Kuga全車系售價

1.5 Vignale：91.9萬（年底前優惠價，原建議售價93.9萬）
1.5 Active：99.9萬（年底前優惠價，原建議售價101.9萬）
2.0 ST-Line：113.9萬（限量供應）

原先Kuga就已經有Vignale與ST Line兩個客製化子品牌套件，透過外觀與內裝設定的不同，分別吸引訴求質感與運動氛圍買家需求，而此次新增的Active跨界車型，則是透過內外多項的「征服者套件」，以及專屬的駕駛模式，主打喜愛戶外活動的買家。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Kuga以Active（上圖）、Vignale與ST-Line等3種子品牌套件做出產品區隔。（圖／記者林鼎智攝）

在內裝方面，小改款Kuga也是有感提升，以13吋數位儀表、搭配13.2吋SYNC 4懸浮式中央螢幕，同時儀表與HUD抬頭顯示器都升級Vision X系統；而智慧駕駛輔助系統則升級至Co-Pilot 360 V2.2，不僅前鏡頭升級至100度視角，iACC 2.0更具備預判功能，使用起來更加便利，部分車型還搭配有Pixel智慧頭燈。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲改採MPC模組化引擎後，1.5升與2.0升的馬力都較過去有所提升。（圖／記者林鼎智攝）

動力部分，Kuga依舊提供1.5升3缸渦輪與2.0升4缸渦輪兩種選項，不過現在兩者皆換為「MPC模組化引擎」，馬力分別提升至187匹與255匹，此外還改搭來自高階品牌林肯的8速變速箱，使得加速反應與換檔品質都更好。

▲福特Kuga Active試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲小改款Kuga還換上來自豪華品牌林肯的8速變速箱，提供更優異的行路品質。（圖／記者林鼎智攝）

▲91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬。（圖／翻攝自Ford）

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