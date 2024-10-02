三菱「將推全新入門7人座」！主打空間賣點對上TOYOTA神車休旅

▲三菱釋出全新概念休旅，進軍入門7人座市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

本有意推出7人座亞太規的TOYOTA Yaris Cross，三菱似乎也打算跟進，日前菲律賓原廠悄悄釋出全新概念休旅，預計10月24日的當地車展發表，新車身分可能是來自Xforce打造而成的7人座版本！

▲三菱Xforce將推全新7人座，進一步拓展市佔。

當初亞太規TOYOTA Yaris Cross首發時，曾有傳出將有7人座計劃，如今要被三菱Xforce搶先一步，海外原廠釋出全新概念休旅，外界猜測該車是以Xforce為基礎打造的7人座版本。

▲台灣有望明年導入三菱Xforce爭取國產。

三菱Xforce、TOYOTA Yaris Cross互為競爭對手，從廠照來看，新車有多項特徵與三菱Xforce神似，擁有象徵性的T型LED頭燈組，水箱護罩、輪廓都與Xforce休旅接近，答案會在10月24日的菲律賓車展揭曉。

三菱Xforce於東南亞提供1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.4公斤米扭力，近期也將導回日本母國，有望追加油電動力，而這款備受矚目的新車，未來動向也值得台灣市場關注，中華三菱宣告明年起爭取2款新車國產，其中1款為三菱Xforce可能性頗高！