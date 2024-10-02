ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三菱「將推全新入門7人座」！主打空間賣點對上TOYOTA神車休旅

▲三菱釋出全新概念休旅，進軍入門7人座市場。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱釋出全新概念休旅，進軍入門7人座市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

本有意推出7人座亞太規的TOYOTA Yaris Cross，三菱似乎也打算跟進，日前菲律賓原廠悄悄釋出全新概念休旅，預計10月24日的當地車展發表，新車身分可能是來自Xforce打造而成的7人座版本！

▲三菱釋出全新概念休旅，進軍入門7人座市場。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱Xforce將推全新7人座，進一步拓展市佔。

當初亞太規TOYOTA Yaris Cross首發時，曾有傳出將有7人座計劃，如今要被三菱Xforce搶先一步，海外原廠釋出全新概念休旅，外界猜測該車是以Xforce為基礎打造的7人座版本。

▲三菱釋出全新概念休旅，進軍入門7人座市場。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣有望明年導入三菱Xforce爭取國產。

三菱Xforce、TOYOTA Yaris Cross互為競爭對手，從廠照來看，新車有多項特徵與三菱Xforce神似，擁有象徵性的T型LED頭燈組，水箱護罩、輪廓都與Xforce休旅接近，答案會在10月24日的菲律賓車展揭曉。

三菱Xforce於東南亞提供1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.4公斤米扭力，近期也將導回日本母國，有望追加油電動力，而這款備受矚目的新車，未來動向也值得台灣市場關注，中華三菱宣告明年起爭取2款新車國產，其中1款為三菱Xforce可能性頗高！

►85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXCMCZingerXforce

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

賓士前首席設計師辭世享年90歲2024-10-02

91.9萬起福特小改款Kuga休旅上市2024-10-02

三菱「將推全新入門7人座休旅」2024-10-02

改款「新三菱Outlander休旅」發表2024-10-02

Yamaha新YZF-R9重機傳10／9亮相2024-10-01

TOYOTA小改款Corolla Cross開賣2024-10-01

9月新車銷量前10強休旅小鴨竄王位2024-10-01

福特新一代領睿大陸改款登場2024-10-01

83.9萬！Nissan Sentra黑化特仕車開賣2024-10-01

Range Rover Sport黯影版389萬2024-10-01

熱門文章

改款「新三菱Outlander休旅」發表2024-10-02

「大改款TOYOTA 7人座」將換2.0渦輪2024-10-01

TOYOTA小改款Corolla Cross開賣2024-10-01

9月新車銷量前10強休旅小鴨竄王位2024-10-01

TOYOTA第2代C-HR日本現身2024-10-01

91.9萬起福特小改款Kuga休旅上市2024-10-02

「納智捷n7雙馬達大電池」來了2024-09-30

KIA「小改款Sorento」試駕2024-09-30

福特新一代領睿大陸改款登場2024-10-01

特斯拉「全新入門休旅」進軍80萬級距2024-09-30

相關新聞

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

讀者迴響

熱門文章

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

改款「新三菱Outlander」發表！油電升級對決RAV4　新外觀內裝更好看

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

「大改款TOYOTA 7人座休旅」將換2.0全新渦輪！200匹馬力取代柴油

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

9月新車銷量前10強「TOYOTA休旅小鴨竄上王位」Model 3成電車一哥

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

91.9萬起！福特「小改款Kuga休旅」上市　全車系調降6～8萬

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

「納智捷n7長續航大電池」來了！續航711公里10月預售開跑

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

KIA「小改款Sorento」試駕！汽油版也有4驅了、配備＆質感再升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366