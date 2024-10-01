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TOYOTA第2代C-HR日本現身！幫Corolla Cross、RAV4休旅家族添戰力

▲大改款C-HR右駕版於日本捕獲。（圖／翻攝自《Bestcar.jp》）

▲大改款C-HR右駕版於日本捕獲。（圖／翻攝自《Bestcar.jp》）

記者徐煜展／綜合報導

主力目前放在歐洲市場的新一代TOYOTA C-HR，近期日本驚喜捕獲到右駕版實車，看來日本TOYOTA似乎沒打算放棄C-HR，有望再度引進幫家族休旅陣容助攻添戰力！

▲第2代TOYOTA C-HR歐洲油耗表現亮眼，純電行駛可達106公里！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本於去年停售第1代C-HR，如今第2代驚喜現身，為進軍日本埋下伏筆。

由於與Corolla Cross地位太過接近，日本與台灣於去年開始接連停售第1代C-HR，並未導入歐洲剛發表的第2代大改款，不過近來第2代C-HR卻驚喜現身在日本街道，當地已有消息流出，日本原廠似乎有意再引進大改款C-HR為市場帶來更多選擇。

▲C-HR

▲C-HR帶來相當突出的新生代油電，頗合日本消費族群胃口。

第2代C-HR去年於歐洲首發，導入全新世代的油電科技，來自與Prius相同的動力配置，以1.8、2.0升油電，加上2.0升PHEV等新能源技術與第1代汽油C-HR作出世代差異，藉由油電技術帶來比Corolla Cross更吃香的節能油耗，如今有望走出歐洲市場，引起不少其他市場消費者關注。

台灣於今年3月正式下架第1代C-HR，由於台灣目前已有Yaris Cross、Corolla Cross、RAV4等完整的休旅陣容，原廠日前表示並未有第2代導入規劃，不過隨著日本驚喜曝光第2代C-HR，讓C-HR有了更多進軍其他市場的可能性。

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關鍵字：TOYOTAC-HR跨界SUV休旅車大改款第2代油電電動車

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